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Роналду вновь сменил прическу
Источник материала: Tut.by
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото с новой прической. Теперь 35-летний португалец ходит с короткой стрижкой.
— Прекрасный турнир вернулся! — написал футболист под фото в Instagram, порадовавшись возобновлению Лиги чемпионов. Напомним, турнир возвращается сегодня.
А совсем недавно, в конце июня, Роналду выглядел так:
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Перед рестартом Лиги чемпионов.
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