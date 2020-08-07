Роналду вновь сменил прическу

Источник материала: Tut.by

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото с новой прической. Теперь 35-летний португалец ходит с короткой стрижкой.

— Прекрасный турнир вернулся! — написал футболист под фото в Instagram, порадовавшись возобновлению Лиги чемпионов. Напомним, турнир возвращается сегодня.

А совсем недавно, в конце июня, Роналду выглядел так: