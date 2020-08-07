﻿ Начинается загрузка ядерного топлива в активную зону реактора БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Начинается загрузка ядерного топлива в активную зону реактора БелАЭС

07.08.2020 08:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Начинается загрузка ядерного топлива в активную зону реактора БелАЭС

Ключевой момент в работе по запуску Белорусской атомной электростанции. Сегодня начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока. 

Это и есть долгожданное начало физического пуска – ему предшествовали 8 лет работы. После того, как первая кассета с ядерным топливом окажется в реакторе – а до этого момента остались считанные часы – станция, по сути, начнёт работу. Это один из важнейших этапов. Главная его задача – подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока. После этого реактор выведут на минимальный уровень и постепенно будут повышать мощность установки.

Дмитрий Завьялов, заместитель главного инженера белорусской атомной электростанции: «Дальнейшие этапы будут включать в себя подъем мощности в начале до минимально контролируемого уровня, потом до энергетических уровней мощностей, включение энергоблока в сеть, выдача первой электроэнергии и последующее испытание динамических режимов эксплуатации энергоблока. Первую электроэнергию мы выдадим после энергетического пуска, когда наш генератор будет включен в сеть. Это время нескольких месяцев после физического пуска».

Но сначала «от и до» проверили всё оборудование. Исправность, готовность и работоспособность главные критерии. Провели так называемую горячую обкатку, когда оборудование энергоблока функционирует, как в штатном режиме. Только в реактор загружено не настоящее ядерное топливо, а его имитация. Этот этап прошел успешно. Что касается второго энергоблока, то он – на стадии строительства и монтажа. Также идёт пусконаладка систем электроснабжения систем контроля и управления. В целом, на АЭС выполнено уже более 70% работ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ключевой момент в работе по запуску Белорусской атомной электростанции. Сегодня начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое поколение китайского седана FAW Bestune B70 получит эффектную внешность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика