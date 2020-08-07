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Начинается загрузка ядерного топлива в активную зону реактора БелАЭС
Источник материала: ОНТ
Ключевой момент в работе по запуску Белорусской атомной электростанции. Сегодня начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока.
Это и есть долгожданное начало физического пуска – ему предшествовали 8 лет работы. После того, как первая кассета с ядерным топливом окажется в реакторе – а до этого момента остались считанные часы – станция, по сути, начнёт работу. Это один из важнейших этапов. Главная его задача – подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока. После этого реактор выведут на минимальный уровень и постепенно будут повышать мощность установки.
Но сначала «от и до» проверили всё оборудование. Исправность, готовность и работоспособность – главные критерии. Провели так называемую горячую обкатку, когда оборудование энергоблока функционирует, как в штатном режиме. Только в реактор загружено не настоящее ядерное топливо, а его имитация. Этот этап прошел успешно. Что касается второго энергоблока, то он – на стадии строительства и монтажа. Также идёт пусконаладка систем электроснабжения систем контроля и управления. В целом, на АЭС выполнено уже более 70% работ.
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Ключевой момент в работе по запуску Белорусской атомной электростанции. Сегодня начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого...
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