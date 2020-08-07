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Хозяин решил искупать пса, но затем что-то пошло не так

07.08.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель города Палм-Спрингс в Калифорнии 4 августа был дома и решил привести участок в порядок, а параллельно с этим искупать своего пса. Но, как показала практика, делать несколько дел одновременно не стоило, пишет medialeaks.

После купания мужчина выпустил пса на прогулку и решил отдохнуть, но спокойно почиллить не вышло, потому что, выглянув во двор, он увидел перед собой настоящего зеленого монстра.

— Мокрый белый пес. Свежескошенный газон. Что же могло пойти не так? — подписал он фото.

Новый лук животного пришелся пользователям Сети по душе. За два дня они поставили посту мужчины более 25 тысяч лайков и оставили под ним чуть меньше тысячи комментариев.

Впрочем, далеко не все комментаторы поверили, что псу никто не помог перекраситься:

— Забавно, но похоже, кто-то покрасил свой газон, чтобы он выглядел свежим.

— Вероятно, фотошоп помог ему стать зеленым. Но даже если это фотошоп, это не менее весело.

— Я видела, как садовники опрыскивают газоны краской в общественных местах, чтобы они выглядели лучше. Это особенно плохо для ничего не подозревающего человека, который ходит по траве в новых белых туфлях.

Однако другие собаководы подтвердили, что с четвероногими такое действительно может случиться, и поделились своими фото:

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