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Хозяин решил искупать пса, но затем что-то пошло не так
Источник материала: Tut.by
Житель города Палм-Спрингс в Калифорнии 4 августа был дома и решил привести участок в порядок, а параллельно с этим искупать своего пса. Но, как показала практика, делать несколько дел одновременно не стоило,
После купания мужчина выпустил пса на прогулку и решил отдохнуть, но спокойно почиллить не вышло, потому что, выглянув во двор, он увидел перед собой настоящего зеленого монстра.
— Мокрый белый пес. Свежескошенный газон. Что же могло пойти не так? — подписал он фото.
Новый лук животного пришелся пользователям Сети по душе. За два дня они поставили посту мужчины более 25 тысяч лайков и оставили под ним чуть меньше тысячи комментариев.
Впрочем, далеко не все комментаторы поверили, что псу никто не помог перекраситься:
— Забавно, но похоже, кто-то покрасил свой газон, чтобы он выглядел свежим.
— Вероятно, фотошоп помог ему стать зеленым. Но даже если это фотошоп, это не менее весело.
— Я видела, как садовники опрыскивают газоны краской в общественных местах, чтобы они выглядели лучше. Это особенно плохо для ничего не подозревающего человека, который ходит по траве в новых белых туфлях.
Однако другие собаководы подтвердили, что с четвероногими такое действительно может случиться, и поделились своими фото:
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