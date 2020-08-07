Моя Беларусь: ещё один победитель фотоконкурса от ОНТ получил свой приз

Источник материала: ОНТ

Стало известно имя нового победителя фотоконкурса ОНТ. Снимки с пометкой «Моя Беларусь» всё чаще мелькают в лентах социальных сетей. Больше тысячи фотографий красивых и необычных мест страны уже опубликованы с момента начала конкурса.

Каждую неделю участники получают призы – и очередной ценный подарок нашёл своего обладателя. Жанна из Витебска получает фитнес-браслет. А главный приз – стильный смартфон – разыграют 19 августа. Напомним, обладателей призов выбирают с помощью генератора случайных чисел. Присоединиться можно в любой момент – правила на сайте ОНТ и в социальных сетях телеканала.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram