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Моя Беларусь: ещё один победитель фотоконкурса от ОНТ получил свой приз

07.08.2020 08:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Моя Беларусь: ещё один победитель фотоконкурса от ОНТ получил свой приз

Стало известно имя нового победителя фотоконкурса ОНТ. Снимки с пометкой «Моя Беларусь» всё чаще мелькают в лентах социальных сетей. Больше тысячи фотографий красивых и необычных мест страны уже опубликованы с момента начала конкурса.

Каждую неделю участники получают призы – и очередной ценный подарок нашёл своего обладателя. Жанна из Витебска получает фитнес-браслет. А главный приз – стильный смартфон – разыграют 19 августа. Напомним, обладателей призов выбирают с помощью генератора случайных чисел. Присоединиться можно в любой момент – правила на сайте ОНТ и в социальных сетях телеканала. 

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Теги: Витебск
 
 
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Стало известно имя нового победителя фотоконкурса ОНТ. Снимки с пометкой «Моя Беларусь» всё чаще мелькают в лентах социальных сетей. Больше тысячи фотографий...
 
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