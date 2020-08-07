«Собеседование - это продажа». Как получить работу, если вы решили сменить род деятельности

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о трудностях, с которыми сталкиваются люди во время поиска работы. Мы уже писали о мамах после декрета , молодых специалистах , разбирали тему с сотрудниками старшего возраста и с теми , кто искал работу после долгого перерыва. Сегодня поговорим о соискателях, которые решили перейти из одной профессиональной сферы в другую.

Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы пообщались с белорусками, которые сменили род деятельности, а также попросили эксперта, HR-менеджера IT-компании Cotvec Викторию Глусскую, рассказать, почему люди уходят из одной профессии в другую, правда ли, что первое время придется быть на низкой зарплате, и как совершить переход плавно и безболезненно.

«Жалею только, что не занялась этим раньше»



Ольга ГорностаеваUX-дизайнер

— Я училась на журфаке и в последний год учебы работала социокультурным менеджером. Участвовала в открытии культурного центра «Корпус», там же увлеклась рисованием афиш и поняла: хочу быть дизайнером. У меня не было представления, чем конкретно занимаются дизайнеры, поэтому начала я с запроса в Google. Стала разбираться, какие бывают направления в этой сфере, искала лекции в интернете и проходила курсы и стажировки. Параллельно собирала портфолио.

Когда решилась искать работу, 98% работодателей просто не отвечали, а остальные отказывали. До собеседований доходило редко. В какой-то момент я стала откликаться на все вакансии, связанные с дизайном хотя бы косвенно. В итоге устроилась в маркетинговое агентство помощником веб-дизайнера. Там получила практические навыки, пополнила портфолио и продолжала изучать дизайн сама, но уже с пониманием, какое направление мне интереснее. Сейчас я занимаюсь тем, что мне ближе всего — дизайном интерфейсов. Жалею только, что не занялась этим раньше.

«Переживала, что не возьмут в такси, потому что я женщина»



ЛюбовьТаксистка

— У меня большой стаж работы, и за это время я успела пару раз сменить сферу деятельности. Я сама из Слуцка, и там работала бухгалтером в общепите, была заведующей в одном кафе, потом перешла в другое на позицию бармена-администратора. В 2016 году я перенесла первую операцию, восстановление после которой заняло четыре месяца. Потом вторая операция — и восстановление больше месяца. В итоге со мной не продлили контракт, и я решила искать место в Минске.

Сначала попробовала устроиться в общепит, все-таки знакомая сфера. Но там либо искали молодежь, либо предлагали копеечную зарплату. И тогда я поняла, что надо менять сферу, нашла объявление, что нужны таксисты. Откликнулась, пришла на собеседование. Переживала, что не возьмут в такси, потому что я женщина (хотя стаж вождения у меня 17 лет), но директор сказал: «Не вижу никакой разницы». Я считаю, этим он определил мою судьбу. Так, с 2018 года таксую по столице и области. Надо признать, это сложная работа: ответственность за жизнь других людей, много общения с пассажирами, иногда ты для них как психолог. Мне еще многому надо научиться, но менять сферу не планирую: я очень люблю дорогу.

«У вас мужика нормального нет?»



Наталья БекмансуроваПсихолог

— Я прошла путь от полевода до дипломированного психолога. Психологом работала в школе два года. Директор прямо говорила, что моя работа — самая бесполезная, а меня не устраивало, что она низкооплачиваемая, и в 2017 году я начала искать новую работу. Рассматривала вакансии секретаря, копирайтера, менеджера, инспектора по кадрам. Я знаю немало людей, которые получали одно образование, а работают по другой специальности. Все же я уточняла, не смущает ли нанимателя мое образование и предыдущий опыт работы. Если смущало, на собеседование я не приходила.

Самые популярные поводы для отказа — неподходящее образование, возраст, пол, ребенок, непрезентабельная внешность (хотя я не моделью устраивалась), прописка (далеко ездить на работу, якобы буду опаздывать). Мне говорили, что я «старовата для профессии», что «женщин не берем, у нас мужской коллектив» и прямо спрашивали: «У вас мужика нет нормального? Чтоб денег дал, и вы работу где попало не искали». Но самый популярный ответ:«Мы вам перезвоним». После чего никаких звонков не следовало. В итоге я нашла работу — снова позиция психолога, но уже не в школе, а в сфере здравоохранения. Пока меня все устраивает, но всегда можно лучше и я стремлюсь к этому.

«Растет интерес к IT. Популярностью пользуется и сфера продаж»



Виктория ГлусскаяHR-менеджер IT-компании Cotvec

— По каким причинам люди решают сменить род деятельности?

— Молодые люди часто приходят в профессию неосознанно: родители подсказали, в какой вуз поступать, а уже в процессе работы человек понял, что хочет совсем другого. И вот это понимание, что есть сфера, которая вызывает у человека больше интереса, придает решимости менять свою жизнь.

Причиной для смены профессии могут быть и финансовые потребности. Есть сферы, где средняя заработная плата будет выше.

Сегодня на рынке есть тенденция менять сферу деятельности, и я думаю, она будет только увеличиваться. Наши родители приходили на предприятие и старались там задержаться, росли в рамках одной организации, ценили стабильность и уходили на пенсию. Сейчас у молодых людей больше желания пробовать свои силы в чем-то новом. Есть больше информации о том, чем можно заниматься, и они используют свои возможности. Например, с ростом автоматизации и развитием интернета появилось много новых профессий. Сильно изменилась сфера маркетинга. Также многих привлекает формат удаленной работы, хочется не привязываться к офису.

В январе 2020 года портал hr-tv.ru опубликовал результаты опроса специалистов в сфере IT и digital на тему — почему люди меняют профессию. Выяснилось, что молодые люди чаще всего меняют профиль, чтобы попробовать себя в чем-то новом (56% опрошенных в возрасте 18–24 лет). Возрастные работники чаще всего меняют профессию, так как не получается найти работу по специальности (эту причину назвали 62% респондентов в возрасте 55 лет и старше). Большинство специалистов, сменивших сферу деятельности, чувствуют интерес (64%) и желание учиться новому (49%). Каждый пятый (22%) отметил ощущение свободы. Также участники исследования часто испытывали радость (19%) и страх (17%).

— Насколько вообще хорошая идея — переходить совсем в другую сферу?

— Каждый решает для себя сам. Если есть четкая потребность что-то изменить, если мотивация сильнее внутренних страхов, то почему нет? Главное, чтобы это было интересно и вдохновляло самого главного человека — лично вас.

— В какие сферы люди сейчас чаще всего хотят прийти? А из каких— уйти?

— Растет интерес к сфере IT. Это модно, перспективно, многие хотят «войти в айти». Популярностью, по моим наблюдениям, пользуется и сфера продаж. Отдельно я бы еще назвала свой бизнес, когда из найма переходят работать на себя.

Таких историй много среди моих бывших коллег: офис-менеджер ушла печь макаруны, а менеджер по продажам создал службу доставки. Есть примеры, когда разработчица переехала в Западную Европу и открыла там кондитерскую или когда руководитель отдела открыл свое СТО.

Откуда люди чаще уходят, ответить сложно, у меня нет такой статистики. В нашу компанию люди переходили из разных сфер: банкинг, туризм, инженерия, правоохранительные органы, образование, бухгалтерия, торговля и даже театр. Стартовые позиции в сфере IT для новичков — это тестировщики, специалисты по сопровождению программного обеспечения. Интерес именно к этим профессиям обусловлен тем, что порог входа несколько ниже, чем у разработчиков. Никто не говорит, что быть тестировщиком легко, но для этой должности бывает достаточно курсов, которые проходит специалист, и дальнейшей адаптации в организации.

«Кодерам» одних курсов может быть недостаточно. Если у компании есть внутреннее обучение, то можно получить больше знаний, пройти стажировку и остаться в компании. Если таких курсов нет, то вопрос будет в том, готова ли компания прикрепить к новому сотруднику наставника из числа более опытных специалистов.



Фотография носит иллюстративный характер

«Переход занимает около года»

— Какие сложности могут возникнуть у человека, который решился на переход из одной сферы в другую?

— В начале поисков вы столкнетесь с отказами. Это неприятно, но к этому нужно быть готовым. В целом такому сотруднику придется приложить больше усилий и во время поиска работы, и уже на месте, после трудоустройства.

Также подобный переход — выход из зоны комфорта. Если вы долго работали в одной должности, уверенно себя чувствуете в определенном функционале, то с переходом придется по-новому смотреть на привычные вещи, осваивать новые знания.

Нужно быть готовым усваивать много информации и применять ее на практике. Все это может обрушиться на человека в один момент, что бывает тяжело, так что к переходу надо готовиться.

— Как к нему подготовиться?

— Для начала надо определиться, чем вы хотите заниматься. Можно самому исследовать вопрос, можно обратиться за помощью к эксперту за карьерной консультацией, на РАБОТА.TUT.BY есть такой сервис. Также можно обратиться к знакомому рекрутеру или пообщаться с друзьями, которые уже работают в той сфере, которая вас интересует. Нужно собрать побольше информации о том, что из себя представляет профессия, чтобы понимать ее изнутри.

Затем надо оценить рынок, изучить вакансии. Отметить, какие навыки обычно требуются для выбранной должности и свериться с теми, что есть у вас. Если не хватает какой-то компетенции, поищите дополнительные курсы. Сейчас также доступны бизнес-школы и интернет-ресурсы, где есть много бесплатной информации.

Дальнейший порядок действий — такой же, как у всех соискателей. Составление резюме и сопроводительного письма, рассылка его потенциальным работодателям, собеседование, возможно, тестовое задание.



Фотография носит иллюстративный характер

— Как много времени обычно занимает переход в новую сферу и адаптация в ней?

— Я думаю, переход и адаптация к новой сфере может занимать около года. Но, конечно, все зависит от конкретного специалиста и ситуации в компании. Один сценарий — человек весь процесс переучивания проходит самостоятельно. Другой сценарий —ему помогает компания. Например, в нашей компании существует система адаптации. У новичка есть план ввода и наставник на каждом этапе. Также есть внутренние курсы по языку программирования SQL и автоматизированному тестированию, где в роли экспертов и преподавателей выступают наши опытные коллеги. Все это помогает быстрее освоиться и переключиться на новые обязанности.

В начале 2020 года Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY опубликовал результаты опроса 780 соискателей и сотрудников. 89,2% опрошенных отметили, что готовы сменить сферу деятельности, чтобы получить новую работу с лучшими условиями труда. Наиболее привлекательными для перехода респонденты отметили следующие сферы: информационные технологии (10,8%), административный персонал (9,1%), производство (7,5%), продажи (7%), бухгалтерия (6,5%).

«Зарплата на новом месте не обязательно будет низкой»

— Как отличается способ презентации себя как специалиста у человека, решившего сменить профиль, и человека без опыта, ведь в некотором смысле ситуации между собой похожи?

— Согласна, ситуации похожи, особенно если речь идет про кардинальную смену специализации. Все-таки у человека с опытом работы даже в другой сфере есть преимущество перед тем, кто только начинает карьеру.

Я говорю о навыках, которые могут пересекаться у вашей текущей должности и той, что вас привлекает. Например, при наличии дополнительного образования и опыта управления людьми (не имеет значения, в образовании он работал или в сфере услуг), человек может стать проджект-менеджером, где эта компетенция крайне важна.

— Как правильно преподнести свой предыдущий опыт работодателю?

— Проанализировать и определить, какие есть пересечения из прошлого функционала с новым, и сделать на них акцент. Если вы переходите из финансов в ивентинг, а на своей предыдущей работе на добровольных началах помогали в организации мероприятий, то в резюме необходимо это указать.



Фотография носит иллюстративный характер

У меня есть пример, когда молодой человек перешел в сферу В2В продаж из ЖКХ. Он был инженером, работал с обращениями граждан и научился отрабатывать возражения. Этот навык оказался очень полезным в новой сфере. Бывший сотрудник ЖКХ оказался успешным менеджером по продажам. Он умело преодолевал «нет» и «дорого» и привлек много новых клиентов уже в первый год работы. Вот этот навык работы с возражениями отлично продавал бы его работодателю.

— Может ли, условно, юрист стать гейм-дизайнером без второго высшего образования?

— Чаще всего для перехода из одной сферы в другую человеку не обязательно поступать в вуз, бывает достаточно пройти курсы и стажировку. Это обеспечит плавный переход в совершенно новую для него специализацию. Но нужно смотреть на человека и ситуацию. Часто бывает, что важна не корочка, а опыт и четкая мотивация. Вдруг этот юрист в свободное от работы время занимается дизайном и реализовывал свои проекты? Тогда он может успешно выполнить тестовое задание и перейти в другую сферу без прохождения курсов.

Если человек действительно мотивирован на кардинальные изменения, он найдет и лекции в интернете, и время, чтобы их послушать и отработать навык самостоятельно.

Я знаю случай, когда человек, не имея высшего образования, стал успешным андроид-разработчиком, потому что смог показать свои практические навыки, проявил усердие и непрерывно занимался самообразованием. Также моя знакомая готовится к выходу из декрета и полностью меняет сферу деятельности: из должности литературного редактора планирует пойти в тестировщики.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проводил анализ рынка труда во втором квартале, по результатам которого стало ясно, что самыми популярными сферами, куда требуются специалисты, стали продажи (25,5% от общего числа вакансий), IT (14,3%) и рабочие специальности (12,4%). Тех, кто начал искать работу в июне, тоже стало больше (+2,2% резюме по сравнению с маем и апрелем). Во втором квартале чаще публиковать свои резюме стали специалисты из IT-сферы. По итогам второго квартала 2020 года сфера IT переместилась с 7-го места на 4-е, потеснив при этом профобласти «бухгалтерия», «производство», «административный персонал». Первые строки в структуре резюме остались неизменны: «начало карьеры, студенты», «продажи», «транспорт, логистика».

— Обязательно ли старт в новой сфере означает, что придется пару лет быть на низкой зарплате? На какой уровень зарплаты может претендовать такой сотрудник?

— Уровень зарплаты зависит от сферы, куда переходит сотрудник. Но его можно определить самостоятельно. Надо поискать опубликованные вакансии на нужную должность и вычислить среднюю зарплату, которую указывают компании.

Если человек приходит без опыта, вначале (например, на период стажировки) зарплата будет чуть ниже, чем вы рассчитывали. Можно даже самому попросить сумму несколько ниже рынка, чтобы увеличить свои шансы. А потом, по мере адаптации и входа в должность, можно выйти на более высокие цифры.

Также важно учитывать, откуда переходит сотрудник. Если человек переходит с позиции педагога на должность тестировщика, то доход может со старта возрасти в два раза. А если сотрудник переходит с руководящей должности со стабильным высоким окладом, то вначале, вероятно, его доходы снизятся.

То же самое в продажах. Если сотрудник переходит с должности, где у него был оклад согласно штатному расписанию на позицию, где предполагается переменная часть в виде процента от продаж, то выполнение и перевыполнение плана по продажам может значительно поднять уровень зарплаты, но это может быть не сразу. В данной ситуации человек влияет на свой доход, а это возможно не на каждой должности.

«Если вам отказали в одной компании, это не значит, что не получится пройти в другую»

— Если входишь в новую сферу, то обычно тебе уже около 30 лет. А твоим начальником может быть человек сильно моложе тебя. Как справиться с этим моментом?

— В компании, где я работаю, есть сотрудники в возрасте 50+. Разница с руководителями может быть 15 лет и больше, и они успешно сотрудничают. Когда я спрашиваю, как они справляются, говорят: «Нам важно обмениваться опытом, важно, как мы взаимодействуем по рабочим задачам и каких результатов достигаем, а не возраст нашего руководителя».

Я бы рекомендовала рассматривать человека с точки зрения опыта и знаний, а не возраста. Цифры в паспорте — очень субъективный момент. Например, я проводила отбор на курсы финансовых аналитиков в прошлом году и была потрясена, увидев, насколько активную позицию занимают студенты 19-20 лет. Они знают по 2-3 языка, волонтерят, имеют очень высокий средний балл и создают свои проекты и стартапы. При этом они умудряются подрабатывать и ездить на обучающие программы. У молодых есть чему поучиться! Как и наоборот, зрелые кандидаты — носители жизненного опыта и мудрости, которых может не хватать начинающим руководителям.

— Почему работодатель опасается нанимать соискателей, пришедших из других сфер? Что его настораживает?

— Чаще всего — отсутствие опыта. Бывают ситуации, когда проект активен уже сейчас, нужен готовый специалист для решения конкретных задач, а времени на обучение и раскачку просто нет. Если вам отказали в одной компании, не сдавайтесь, это не значит, что не получится пройти в другую.

Еще работодателя могут смущать ошибки в оформлении резюме и самопрезентация на собеседовании. Любая компания ищет не только специалиста с определенными навыками, но и человека, который «впишется» в команду, станет ее частью, такая сверка также происходит.





— Имеет ли смысл соискателю идти на опережение и развеивать опасения нанимателя заранее? Как это сделать?

— Идти на опережение можно, но лучше делать это осторожно. Важно демонстрировать свои навыки, полученные из предыдущего опыта, и говорить о мотивации. Обычно эйчары сами об этом спрашивают, но можно подготовиться заранее, чтобы ответ был четкий и понятный.

Если вы переходите в продажи, а работали инженером, так и говорите: «Я хорошо выполнял свои обязанности в роли инженера, но зарплата от этого не менялась, а мне хочется достигать большего. Я хочу чувствовать результат своей работы. Переход в продажи позволит мне видеть этот результат, влиять на него и улучшать свое благосостояние».

Или можно говорить: «Мне нравится общение с людьми, но на моей текущей работе это только часть задач, а я бы хотел увеличить коммуникативную составляющую и уменьшить время на работу с документацией. Я вижу, что вы предлагаете и командировки, и постоянное взаимодействие с людьми, и понимаю, что мне будет это интереснее, чем рутинные задачи, которые я выполняю сейчас».

— Как соискателю реагировать на вопросы об этой ситуации на самом собеседовании?

— Реагировать спокойно, отвечать честно. Если вами движет интерес к новым рабочим задачам, то говорите о нем. Если вас мотивирует улучшение уровня дохода, этим тоже стоит делиться.

Собеседование — это тоже в каком-то роде продажа, где рекрутер продает вакансию, а соискатель себя как специалиста. Так что можно обрисовать свою ситуацию в привлекательном ключе, сделав правильные акценты, но лукавить и приписывать себе навыки, которыми вы не владеете, не стоит. Важно сохранять принцип реалистичности. Приводить примеры из жизни, когда вы уже освоили что-то новое и преодолели препятствия. Важно убедить в своем желании работать именно в этой должности и показать мотивацию.

Если же вы говорите, что закончили курсы, где вы не обучались, или делали 100 звонков в день, а на самом деле этого не было, то правда всплывет на начальных этапах вашей работы.

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