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Комаровский назвал фактор, повышающий риск рака на 80%
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал фактор, который повышает риск развития рака кожи. Соответствующее видео
По словам медика, солнечные ожоги в детском возрасте напрямую связаны с риском развития этого заболевания.
Доктор пояснил, что есть два типа солнечных лучей, которые могут повреждать кожу. Опасность представляют агрессивные UVA-лучи. Они вызывают разрушения на уровне ДНК, а также приводят к возникновению злокачественных образований. Еще один тип – UVB. Эти лучи вызывают солнечные ожоги.
Комаровский добавил, что оба вида лучей способны проникать сквозь материю, в связи с этим врач посоветовал надевать одежду из плотных тканей. Если же майка сетчатая, то следует нанести солнцезащитный крем.
Специалист подчеркнул, что причины самого опасного вида рака кожи (меланомы) появляются в детском возрасте, поэтому родители должны следить, чтобы ребенок находился на солнце в безопасности.
Он также посоветовал наносить солнцезащитный крем за 10-15 минут до выхода на улицу, а затем каждые четыре часа обновлять его. На природе это следует делать чаще (каждые пару часов).
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал фактор, который повышает риск развития рака кожи. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале. По словам...
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