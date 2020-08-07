|
Лесные пожары во Франции вспыхнули с новой силой
Источник материала: ОНТ
Лето во Франции выдаётся жарким для спасательных служб. Пожары на юге страны вспыхнули с новой силой.
Пламя уничтожило более полутора тысяч гектар леса, из опасной зоны пришлось эвакуировать 2700 человек. Французским пожарным пока не удаётся потушить масштабные возгорания в районе города Мартиг на юге страны. С огнём борются около 1800 человек. На днях сообщалось, что пламя удалось взять под контроль, но из-за сильного ветра пожары вспыхнули снова.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето во Франции выдаётся жарким для спасательных служб. Пожары на юге страны вспыхнули с новой силой. Пламя уничтожило более полутора тысяч гектар леса, из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)