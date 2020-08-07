Лесные пожары во Франции вспыхнули с новой силой

Источник материала: ОНТ

Лето во Франции выдаётся жарким для спасательных служб. Пожары на юге страны вспыхнули с новой силой.

Пламя уничтожило более полутора тысяч гектар леса, из опасной зоны пришлось эвакуировать 2700 человек. Французским пожарным пока не удаётся потушить масштабные возгорания в районе города Мартиг на юге страны. С огнём борются около 1800 человек. На днях сообщалось, что пламя удалось взять под контроль, но из-за сильного ветра пожары вспыхнули снова.

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