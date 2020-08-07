Замглавы Администрации Президента назначен представителем государства в двух белорусских банках

Источник материала: ОНТ

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой назначен представителем государства в двух белорусских банках. Соответствующее постановление правительства и Нацбанка опубликовано в пятницу, 7 августа, на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что Крутой будет представлять интересы государства в органах управления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» и ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».

Он вступил в силу со дня его принятия.

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