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Названы продукты, которые больше всего накапливают радиацию

07.08.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы продукты, которые больше всего накапливают радиацию

Больше всего радионуклиды способны накапливать черника, клюква, а также грибы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Обычно такие продукты собираются на территории, загрязнённой после аварии на Чернобыльской АЭС. Зачастую такие ягоды и грибы собираются и вовсе у трассы. Их употребление также не безопасно для здоровья. 


Что касается других продуктов, то в них радиоактивный фон почти никогда не фиксировался.

фото: lady.mail.ru

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Больше всего радионуклиды способны накапливать черника, клюква, а также грибы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Обычно...
 
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