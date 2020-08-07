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Названы продукты, которые больше всего накапливают радиацию
Источник материала: ОНТ
Больше всего радионуклиды способны накапливать черника, клюква, а также грибы. Об этом
Обычно такие продукты собираются на территории, загрязнённой после аварии на Чернобыльской АЭС. Зачастую такие ягоды и грибы собираются и вовсе у трассы. Их употребление также не безопасно для здоровья.
Что касается других продуктов, то в них радиоактивный фон почти никогда не фиксировался.
фото: lady.mail.ru
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Больше всего радионуклиды способны накапливать черника, клюква, а также грибы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Обычно...
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