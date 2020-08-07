Источник материала: Вороновская газета





Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 46 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено на всей территории Гомельской области, в Ивацевичском, Березовском и Пружанском районах Брестской, а также в Щучинском районе Гродненской и Глусском районе Могилевской области. Ограничения действуют в Слонимском, Лидском, Новогрудском, Сморгонском, Свислочском и Ошмянском районах Гродненской области.

Что касается Минской области, посещение лесов ограничено в 14 районах: Вилейском, Молодечненском, Крупском, Минском, Смолевичском, Березинском, Узденском, Несвижском, Клецком, Слуцком, Стародорожском, Солигорском, Любанском и Столбцовском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов — обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ — Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием леса.

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