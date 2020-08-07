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Выборы 2020: как проходит голосование за рубежом

07.08.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выборы 2020: как проходит голосование за рубежом

Дальняя поездка или проживание за рубежом – не препятствие для голосования. Для белорусов, находящихся за границей, в 36 странах работают 44 избирательных участка: прийти туда можно как в основной день, так и досрочно.

География широка – от Китая до Соединённых Штатов. Участки для голосования традиционно расположены на территории генконсульств и псольств. В некоторых странах участков будет несколько, как, например, в Германии. Больше всего их – в столице России. Сам процесс голосования – такой же, как на Родине: с собой надо иметь паспорт, заполнить бюллетень и опустить в урну. 

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Дальняя поездка или проживание за рубежом – не препятствие для голосования. Для белорусов, находящихся за границей, в 36 странах работают 44 избирательных участка:...
 
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