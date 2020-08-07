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Выборы-2020. В ЦИК заявили, что явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%

07.08.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выборы-2020. В ЦИК заявили, что явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%

Центризбирком Беларуси опубликовал новые данные по досрочному голосованию на президентских выборах. По данным ЦИК, за три дня на участки пришли 22,47%.

В частности, в Брестской области на проголосовали досрочно 20,45% избирателей от общего количества включенных в списки по региону, в Витебской –21,18%, в Гомельской области этот показатель составил 30,22%, в Гродненской – 20,05%.

В Минской области проголосовали 20,84% избирателей, в Могилевской – 26,14%, в Минске – 18,89%.

Всего в списки избирателей на нынешних выборах включены 6 миллионов 836 тысяч 585 человек.

Досрочное голосование проходит с 4 августа по 8 августа включительно.

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Теги: Минск
 
 
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Центризбирком Беларуси опубликовал новые данные по досрочному голосованию на президентских выборах. По данным ЦИК, за три дня на участки пришли 22,47%. В частности,...
 
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