Страсти по сласти Елены Бондаревич из Кобрина

Источник материала: Кобринский вестник

Кто хоть раз попробовал зефир ручной работы, созданный Еленой Бондаревич из Кобрина, возвращаются за ним снова и снова. Уж больно красивое, а главное, полезное лакомство получается у мастерицы! Идеей наладить «сладкий» бизнес Елена загорелась в начале этого года: у родителей в родной деревне Запросье Лунинецкого района на приусадебном участке разбит небольшой яблоневый сад – урожая с лихвой хватало на всю семью.





Почему бы не пустить в дело его избыток? Сначала изучила по интернету технологию: смотрела видеоролики и читала тематические ресурсы. Затем взяла в руки миксер и приступила к экспериментам. Первым дегустатором сладостей стал супруг, советовал, где добавить больше сахара, в какой пропорции смешивать ингредиенты. Именно он помог с рекламой продукта: завел аккаунт в Instagram и занимается его обновлением. Красивые фотографии привлекли покупателей, среди которых чуть позже появились настоящие поклонники эксклюзивного зефира. Часть продукции пара сбывает по интернету – через доставку или самовывоз, еще часть реализует на рынке, где арендует место. Кто-то приобретает себе на десерт, кто-то покупает эффектные наборы-ассорти в подарок.

Технология производства зефира довольно трудоемкая: на все про все уходит почти полсуток. В основе сладости – яблочное пюре, агар-агар и яичный белок. Ягодные наполнители придают насыщенный цвет и вкус, так что в химических ароматизаторах нужды нет. Этим летом Елена планирует расширить ассортимент зефира: кроме фруктово-ягодных вкусов, появятся кофейный, с какао и даже лавандовый:

– Радует, что в нашей стране приветствуется предпринимательская инициатива и создаются условия для реализации бизнес-идей. Например, я оформилась как самозанятая, уплачиваю единый налог и избавлена от массы ненужного документооборота.