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Белорусам разрешили въезд в Черногорию без ограничений с 7 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гражданам нашей страны с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений и дополнительных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновленный список государств, жители которых могут приехать, представил кабинет министров страны. По-прежнему до середины месяца приостановлены рейсы по таким направлениям, как Россия, Латвия и Казахстан. Попасть в Грузию можно будет лишь после 31-го числа.
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Новости Беларуси. Гражданам нашей страны с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений и дополнительных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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