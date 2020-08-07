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Белорусам разрешили въезд в Черногорию без ограничений с 7 августа

07.08.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гражданам нашей страны с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений и дополнительных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам разрешили въезд в Черногорию без ограничений с 7 августа

Обновленный список государств, жители которых могут приехать, представил кабинет министров страны. По-прежнему до середины месяца приостановлены рейсы по таким направлениям, как Россия, Латвия и Казахстан. Попасть в Грузию можно будет лишь после 31-го числа.

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Новости Беларуси. Гражданам нашей страны с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без ограничений и дополнительных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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