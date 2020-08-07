Вместе – за Беларусь! Акция под таким названием пройдёт в Кобрине в субботу 8 августа

Источник материала: Кобринский вестник

В сквере им. А. И. Морозова гостей будет ждать игровой городок с участием творческих коллективов Кобринского Дворца культуры. Любителей здорового образа жизни приглашают спортивные состязания.





С 11.00 до 13.00 на многофункциональной спортивной площадке «Газпром – детям» по ул. Штабной пройдёт районный турнир по мини-футболу среди дворовых команд.

На стадионе «Юность» с 12.00 до 14.00 будет разыгран суперкубок по стритболу среди любительских команд, с 14.00 до 16.00 состоится игра Чемпионата Брестской области по футболу между командами ФК «Кобрин» – ФК «Иваново», а с 17.30 до 20.30 пройдёт Чемпионат Кобриснкого района по мини-футболу «Триумф-лига».

Завершится этот насыщенный день в амфитеатре парка им. А.В. Суворова, где в 19.00 состоится большой летний концерт с участием исполнителей и творческих коллективов Кобринщины – лауреатов и дипломантов областных, республиканских, международных конкурсов и фестивалей.

Служба новостей vkobrine.by.

Фото из открытых источников.