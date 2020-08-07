﻿ Вместе – за Беларусь! Акция под таким названием пройдёт в Кобрине в субботу 8 августа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вместе – за Беларусь! Акция под таким названием пройдёт в Кобрине в субботу 8 августа

07.08.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

В сквере им. А. И. Морозова гостей будет ждать игровой городок с участием творческих коллективов Кобринского Дворца культуры. Любителей здорового образа жизни приглашают спортивные состязания.

Вместе – за Беларусь! Акция под таким названием пройдёт в Кобрине в субботу 8 августа

С 11.00 до 13.00 на многофункциональной спортивной площадке «Газпром – детям» по ул. Штабной пройдёт районный турнир по мини-футболу среди дворовых команд.

На стадионе «Юность» с 12.00 до 14.00 будет разыгран суперкубок по стритболу среди любительских команд, с 14.00 до 16.00 состоится игра Чемпионата Брестской области по футболу между командами ФК «Кобрин» – ФК «Иваново», а с 17.30 до 20.30 пройдёт Чемпионат Кобриснкого района по мини-футболу «Триумф-лига».

Завершится этот насыщенный день в амфитеатре парка им. А.В. Суворова, где в 19.00 состоится большой летний концерт с участием исполнителей и творческих коллективов Кобринщины – лауреатов и дипломантов областных, республиканских, международных конкурсов и фестивалей.

Служба новостей vkobrine.by.
Фото из открытых источников.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе – за Беларусь! Акция под таким названием пройдёт в Кобрине в субботу 8 августа
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2020. В ЦИК заявили, что явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика