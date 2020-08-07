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Лукашенко о Тихановской: О чем бы мы с ней дебатировали?

07.08.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, то думает о Светлане Тихановской и объяснил, почему не пошел бы с ней на дебаты.

Отвечая на вопрос Дмитрия Гордона, стал ли бы Лукашенко участвовать в дебатах с Тихановской, тот ответил:

«Я готов всегда со всеми, но с моей стороны было бы даже некрасиво… О чем бы мы с ней дебатировали? Сидит Светлана без бумажек, а говорить-то не о чем. Я же понимаю, что ее выпихнули и развернули, как некое знамя».

«Она хорошую котлету только что приготовила, может, детишек накормила, еще запах этой котлеты приятный есть, а тут дебаты надо вести по каким-то гадким вопросам, которые ты (Дмитрий Гордон) мне задавал. Я же знаю ее возможности», - добавил белорусский президент.
 

 
 
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Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, то думает о Светлане Тихановской и объяснил, почему не пошел бы с ней на дебаты.
 
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