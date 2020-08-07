Впервые приняла участие в выборах кировчанка Кристина Горохова

Источник материала: Кировец







На Кировщине, как и по всей стране, продолжается досрочное голосование, которое пройдет по 8 августа включительно.

Впервые в своей жизни приняла участие в выборах кировчанка Кристина Горохова, которая работает специалистом по оказанию розничных банковских услуг ЦБУ №709 в г.Кировске ОАО «АСБ Беларусбанк». Она проголосовала досрочно на Кировском участке для голосования №1, расположенном в РДК. Наш корреспондент попросил Кристину поделиться впечатлениями:

– Сегодня в моей жизни очень ответственный и волнительный день – я впервые приняла участие в выборах, и что особо знаменательно, – выборах Президента Республики Беларусь.

Члены участковой комиссии поздравили меня с этим событием, ее председатель Виктор Павлович Ставер вручил памятный подарок – было очень приятно!

Хочу отметить, что в нашем государстве уделяется большое внимание молодежи. Нам предоставляются возможности для самореализации, мы живем в мирной стране, чистой и красивой, у нас есть уверенность в будущем. Свой голос я отдала за то, чтобы все это сохранялось, наша республика процветала, и всегда исполнялись наши планы и мечты.