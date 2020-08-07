У молодежи – активная гражданская позиция

Источник материала: Кировец

2020 год ознаменован важным событием для нашей страны – выборами Президента Республики Беларусь. Участие в выборах молодежи является вкладом в формирование будущего страны.



На очередном заседании Совета молодых специалистов обсудили вопрос участия молодежи в избирательной кампании. В этом году в нашем районе впервые будут голосовать 149 человек. Молодежь Кировщины занимает активную гражданскую позицию, члены ОО «БРСМ» участвуют в работе участковых комиссий, входят в число наблюдателей на участках для голосования.

В целях ознакомления с историко-культурным наследием района для участников заседания была организована экскурсионная поездка в д.Борки на мемориал «Памяти сожженных деревень Могилевской области». Молодые люди почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.