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У молодежи – активная гражданская позиция

07.08.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

2020 год ознаменован важным событием для нашей страны – выборами Президента Республики Беларусь. Участие в выборах молодежи является вкладом в формирование будущего страны.У молодежи – активная гражданская позиция

На очередном заседании Совета молодых специалистов обсудили вопрос участия молодежи в избирательной кампании. В этом году в нашем районе впервые будут голосовать 149 человек. Молодежь Кировщины занимает активную гражданскую позицию, члены ОО «БРСМ» участвуют в работе участковых комиссий, входят в число наблюдателей на участках для голосования.
В целях ознакомления с историко-культурным наследием района для участников заседания была организована экскурсионная поездка в д.Борки на мемориал «Памяти сожженных деревень Могилевской области». Молодые люди почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

 
 
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2020 год ознаменован важным событием для нашей страны – выборами Президента Республики Беларусь. Участие в выборах молодежи является вкладом в формирование...
 
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