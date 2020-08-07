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Лидия Ермошина прокомментировала проект по альтернативному подсчету голосов на выборах Президента
Источник материала: ОНТ
Цель проекта по альтернативному подсчету голосов – девальвация официальных результатов выборов для создания массовых беспорядков,
Лидия Ермошина отметила, что во многих странах электронное голосование вызывает настороженность, поскольку голоса избирателей могут быть искажены.
ФОТО: БЕЛТА
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Цель проекта по альтернативному подсчету голосов – девальвация официальных результатов выборов для создания массовых беспорядков, заявила в видеообращении...
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