Лидия Ермошина прокомментировала проект по альтернативному подсчету голосов на выборах Президента

Источник материала: ОНТ

Цель проекта по альтернативному подсчету голосов – девальвация официальных результатов выборов для создания массовых беспорядков, заявила в видеообращении председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина отметила, что во многих странах электронное голосование вызывает настороженность, поскольку голоса избирателей могут быть искажены.

ФОТО: БЕЛТА





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