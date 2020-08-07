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Лидия Ермошина прокомментировала проект по альтернативному подсчету голосов на выборах Президента

07.08.2020 11:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лидия Ермошина прокомментировала проект по альтернативному подсчету голосов на выборах Президента

Цель проекта по альтернативному подсчету голосов – девальвация официальных результатов выборов для создания массовых беспорядков, заявила в видеообращении председатель ЦИК Лидия Ермошина. 

Лидия Ермошина отметила, что во многих странах электронное голосование вызывает настороженность, поскольку голоса избирателей могут быть искажены.

ФОТО: БЕЛТА 


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Цель проекта по альтернативному подсчету голосов – девальвация официальных результатов выборов для создания массовых беспорядков, заявила в видеообращении...
 
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