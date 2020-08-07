В Антарктике неожиданно размножились императорские пингвины

Источник материала: Tut.by

Многочисленные колонии императорских пингвинов обнаружены со спутников на берегах Антарктиды.



На снимках из космоса видны обширные пятна помета на льду. Фото: COPERNICUS DATA/SENTINEL/ESA

На снимках из космоса их определяют по обширным пятнам помета (гуано) на морском льду.

По подсчетам ученых, это означает рост популяции императорских пингвинов на 5−10%. Сейчас их численность оценивается в 278,5 тыс. репродуктивных пар.

Это желанное событие, поскольку считается, что культовые птицы в нынешнем столетии оказались под угрозой из-за потепления в регионе.

Весь жизненный цикл императорских пингвинов тесно связан с наличием плавающего в море льда, и его площадь в предстоящие десятилетия сократится.

Как предсказывают климатические модели, последствия для них будут тяжелыми. Один из прогнозов предполагал, что к 2100 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое.



Европейский спутник Sentinel-2 сканирует кромки Антарктиды. Изображение: AIRBUS

Британский Центр изучения Антарктики (BAS) использовал европейский спутник Sentinel-2 для сканирования кромки континента в поисках неизвестных ранее следов жизнедеятельности императорских пингвинов.

На инфракрасных снимках были обнаружены восемь новых колоний и подтверждено существование еще трех, обнаруженных прежде.

Это открытие увеличило число известных колоний с 50 до 61. Два вновь открытых места размножения пингвинов находится в районе Антарктического полуострова, три на западе и шесть на востоке материка.

Все они находятся в промежутках между ранее известными колониями. Похоже, группы императорских пингвинов предпочитают держаться на расстоянии порядка 100 км друг от друга. Расположение новых колоний подтверждает это правило.



Для размножения императорским пингвинам необходим так называемый «скорый лед». Фото: CHRISTOPHER WALTON

С орбиты невозможно разглядеть отдельных пингвинов, но видны их скопления, по их размерам исследователи могут примерно оценить количество особей.

«Это хорошая новость — пингвинов оказалось намного больше, чем мы думали», — говорит специалист BAS по удаленному наблюдению, доктор Питер Фретвелл.

«Правда, в бочке меда имеется ложка дегтя, — добавил он. — Вновь открытые колонии расположены не в районах со стабильным ледовым покрытием океана, таких, как Море Уэдделла или Море Росса, а севернее, там, где ледяные поля легко могут исчезнуть».

Для размножения императорским пингвинам необходим так называемый «скорый лед», — плоский, невысоко поднимающийся над водой и вплотную примыкающий к берегу или крупным айсбергам.

Он является идеальным местом для откладывания и высиживания яиц и выращивания птенцов. Этот процесс занимает восемь месяцев и происходит с мая по декабрь, когда в Южном полушарии зима и весна, а толщина «скорого льда» максимальна.

Остальное время пингвины проводят в основном в воде.

Если лед формируется поздно или крошится рано, молодым птицам приходится начинать плавать и нырять, когда водонепроницаемые перья у них еще не отросли.

То же относится ко взрослым особям, которые каждый год накануне антарктического лета проходят линьку, и могут утонуть, если она не завершилась, а лед уже растаял.

Льды Антарктики последние десятилетия остаются в целом стабильными, хотя в отдельных местах случились изменения. Однако разработанные экспертами климатические модели предсказывают в этом столетии заметное таяние.

Согласно этим моделям, даже если Парижское соглашение по климату будет воплощено в жизнь, средняя температура на планете к концу века повысится на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным временем, и популяция пингвинов уменьшится на треть.



На фото — одна из крупнейших колоний пингвинов. Фото: COPERNICUS DATA/SENTINEL/ESA

В настоящее время императорские пингвины относятся к разряду «потенциально уязвимых» видов по классификации Международного союза охраны природы. В прошлом году ученые предлагали перевести их в категорию «уязвимых».

Подробный отчет о результатах исследования со спутника Sentinel-2 опубликован в журнале Remote Sensing in Ecology and Conservation.