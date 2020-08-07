Что произойдёт с организмом, если пить просроченный чай?

Источник материала: ОНТ

О том, что происходит с чаем, который слишком долго хранится, рассказал специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов, сообщает РИА Новости.





Каждый продукт обладает определённым сроком годности. И если одни продукты могут храниться годами, то другие могут испортиться буквально через несколько дней. Что касается чая, то в нём многое зависит от его вида.





Дело в том, что чай сам по себе является довольно уязвимым продуктом. Качество хранящегося дома чая зависит от окружающих его запахов, влажности вокруг, а также от веществ, находящихся рядом.





Также специалист поделился информацией о том, что происходит с чаем, у которого закончился срок годности.



фото: elle.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram