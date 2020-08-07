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Что произойдёт с организмом, если пить просроченный чай?

07.08.2020 11:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что произойдёт с организмом, если пить просроченный чай?
О том, что происходит с чаем, который слишком долго хранится, рассказал специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов, сообщает РИА Новости. 

Каждый продукт обладает определённым сроком годности. И если одни продукты могут храниться годами, то другие могут испортиться буквально через несколько дней. Что касается чая, то в нём многое зависит от его вида. 

Дело в том, что чай сам по себе является довольно уязвимым продуктом. Качество хранящегося дома чая зависит от окружающих его запахов, влажности вокруг, а также от веществ, находящихся рядом. 


Также специалист поделился информацией о том, что происходит с чаем, у которого закончился срок годности. 


фото: elle.ru

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О том, что происходит с чаем, который слишком долго хранится, рассказал специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов, сообщает РИА Новости.  Каждый продукт...
 
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