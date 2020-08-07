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Какое наказание грозит за оскорбление в соцсетях?

07.08.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

— Какое наказание грозит тому, кто оскорбил меня в социальных сетях?
Петр СУХОМЛИНОВ.


На вопросы наших читателей отвечает начальник отдела профилактики УВД Витебского облисполкома подполковник милиции Дмитрий ЗЯТЕВ:

— В последние годы увеличилось количество обращений граждан Республики Беларусь и иностранных государств в ор­ганы внутренних дел с просьбой о привлечении к уста­нов­ленной законом ответст­вен­ности лиц, оскорбляющих их в социальных сетях и на различных форумах. Рост количества обращений связан с развитием интернета и созданием всевозможных площадок для общения граждан.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрена уголовная и административная ответственность за оскорбление и клевету как в повседневной жизни, так и в интернете. Необходимо разграничить два указанных понятия.

Оскорбление — умышленное унижение чес­ти и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Например, в сети гражданин получает сообщение, в котором содержится информация, унижающая его честь и достоинство, выраженное в неприличной форме, то есть содержит нецензурные выражения. Факт получения сообщения подтверждается скриншотом, который в последующем прилагается к заявлению. Стоит обратить внимание, что сообщение может быть и правдивым, но выражено в грубой и неприличной форме. За такое деяние предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин (статья 9.3 КоАП).

Клевета — распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений. Например, в интернете гражданин получает сообщение, в котором содержится информация, не соответствующая действительности («ты — насильник»). Ответственность за такое деяние предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин (статья 9.2 КоАП).

За оскорбление и клевету, осуществленные в публичной форме, например, сообщение размещено в свободном доступе в интернете и с ним могут ознакомиться посторонние граждане, лицо, его разместившее (распространившее), может быть привлечено к уголовной ответственности (статья 188 и 189 УК Республики Беларусь). В данном случае нарушителю грозит не только штраф, но и исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до трех лет. Также оскорблением или клеветой может быть признана информация, содержащаяся в видеороликах, карикатурах, демотиваторах, мемах и гифках.

Итак, органы внутренних дел могут привлечь к установленной законом ответственности только лицо, осуществившее оскорб­ление другого человека в неприличной форме или сообщающее сведения, не соответствующие действительности. За так называемый троллинг в комментариях, выраженный в приличной форме (провокация, издевка), органы внутренних дел привлечь к какой-либо ответственности не могут, однако это не лишает гражданина права на обращение в суд.

Источник: vitbichi.by

 
 
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— Какое наказание грозит тому, кто оскорбил меня в социальных сетях? Петр СУХОМЛИНОВ. На вопросы наших читателей отвечает начальник отдела
 
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