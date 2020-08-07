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Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья

07.08.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Народная артистка СССР София Ротару отмечает день рождения. Ей исполнилось 73 года.

Поздравлять певицу начали с самого утра. Одними из первых свои пожелания в Instagram опубликовали члены семьи и близкие друзья.

Композитор Игорь Крутой выложил в своём аккаунте видео 33-летней давности, в котором София Ротару исполняет «Соло для планеты с оркестром» на его музыку и стихи Риммы Казаковой. Он отметил, что дружит с певицей уже 43 года. 

Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья
Фото: instagram.com/igorkrutoy65

«О песне, которую сегодня выставлю, я даже, если честно, забыл и мне о ней напомнил кто-то из наших подписчиков (всё-таки это 1987 год, и песню мы делали под какой-то патриотический концерт), после чего я её и разыскал... Пока я сейчас предавался воспоминаниям, всё думал, что же всё-таки необычного пожелать моей подруженьке и придумал – «Дорогая моя Сонечка, Здоровья, покоя, везения, Любви тебе, Руслану, Толику, Аурике, Лиде, Жене и всем-всем твоим!» Вот такое «необычное», но зато очень жизненное пожелание... С Днём рождения, дорогая и всеми любимая София Михайловна!» – пожелал Игорь Крутой.

Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья
Фото: instagram.com/igorkrutoy65

«Пол века – с тобой! Пол века – люблю! С Днём рождения, Ма!» – написал на своей странице сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Ему 24 августа исполнится 50 лет.

Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья
Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

Присоединилась к поздравлениям и невестка певицы Светлана Евдокименко. Она опубликовала фото со свекровью и своей дочерью Софией. 

Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья
Фото: instagram.com/svetika

Кстати, в семье Ротару было шестеро детей. Кроме Софии, успехов в музыке добилась её младшая сестра Аурелия – она стала Народной артисткой Украины. Её фанаты в социальных сетях опубликовали фрагмент интервью, в котором Аурелия рассказала, что всегда брала пример со старшей сестры. Также на видео две певицы вместе исполняют песню.  

Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья
Фото: instagram.com/aureliyarotaru_fan

«С Днём Рождения, София Михайловна! Самые теплые и нежные поздравления в этот особенный день! Пусть Вас на жизненном пути сопровождают здоровье, удача в делах и счастье! Пусть будут здоровы и счастливы те, кто Вам дорог! Вдохновения и творческого долголетия!» – поздравили артистку фанаты. 

Узнаете на этих фото Софию Ротару? Редкие снимки артистки смотрите здесь

Люди в материале: София Ротару, Игорь Крутой, Руслан Евдокименко, Светлана Евдокименко, Аурелия Ротару

 
 
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Новости России. Народная артистка СССР София Ротару отмечает день рождения. Ей исполнилось 73 года. Поздравлять певицу начали с самого утра. Одними из первых свои...
 
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