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Софии Ротару – 73. Как поздравляют артистку близкие друзья и семья
Источник материала: СТВ
Новости России. Народная артистка СССР София Ротару отмечает день рождения. Ей исполнилось 73 года.
Поздравлять певицу начали с самого утра. Одними из первых свои пожелания в Instagram опубликовали члены семьи и близкие друзья.
Композитор Игорь Крутой выложил в своём аккаунте
«О песне, которую сегодня выставлю, я даже, если честно, забыл и мне о ней напомнил кто-то из наших подписчиков (всё-таки это 1987 год, и песню мы делали под какой-то патриотический концерт), после чего я её и разыскал... Пока я сейчас предавался воспоминаниям, всё думал, что же всё-таки необычного пожелать моей подруженьке и придумал – «Дорогая моя Сонечка, Здоровья, покоя, везения, Любви тебе, Руслану, Толику, Аурике, Лиде, Жене и всем-всем твоим!» Вот такое «необычное», но зато очень жизненное пожелание... С Днём рождения, дорогая и всеми любимая София Михайловна!» – пожелал Игорь Крутой.
«Пол века – с тобой! Пол века – люблю! С Днём рождения, Ма!» –
Присоединилась к поздравлениям и невестка певицы Светлана Евдокименко. Она
Кстати, в семье Ротару было шестеро детей. Кроме Софии, успехов в музыке добилась её младшая сестра Аурелия – она стала Народной артисткой Украины. Её фанаты в социальных сетях опубликовали фрагмент интервью, в котором Аурелия рассказала, что всегда брала пример со старшей сестры. Также на видео две певицы вместе исполняют песню.
«С Днём Рождения, София Михайловна! Самые теплые и нежные поздравления в этот особенный день! Пусть Вас на жизненном пути сопровождают здоровье, удача в делах и счастье! Пусть будут здоровы и счастливы те, кто Вам дорог! Вдохновения и творческого долголетия!» –
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Новости России. Народная артистка СССР София Ротару отмечает день рождения. Ей исполнилось 73 года. Поздравлять певицу начали с самого утра. Одними из первых свои...
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