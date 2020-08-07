Посмотрели, сколько обещают банки тем, кто принесет им рубли на два или три года. Обзор вкладов

Источник материала: Tut.by

На рынке вкладов в национальной валюте сроком на два и на три года произошли только незначительные изменения. И в основном эти изменения со знаком минус. FINANCE.TUT.BY изучил ставки по длинным депозитам в рублях и выбрал самые выгодные в каждом из банков.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Информация по ставкам актуальна на 10.00, на 7 августа

Ставки сократил Белагропромбанк (на 0,4% годовых по двухгодичному вкладу), БПС-Сбербанк (на 0,1% годовых по вкладу на 2 и на 3 года), Банк ВТБ (на 1,1% по вкладу на 3 года) и Банк Решение (на 0,1% годовых).

На 0,1% годовых поднялась ставка в Белинвестбанке , теперь выгоднее открыть вклад на 2 года в интернет-банке.

Самая высокая ставка сегодня по-прежнему 13,5% годовых (и на 2, и на 3 года такие депозиты предлагает Paritetbank ), самая низкая по вкладам на два года — 10,8% ( БПС-Сбербанк ), на три года — 10,4% ( МТБанк ).

Банк, депозит Срок Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 26 месяцев 12% (-), 12% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2, 3 года 13% / 12,6% (-0,4% / -), 12,6% / 12,6% Беларусбанк,

Классик 2 года 12,35% (-), 12,35% Беларусбанк,

Классик детский 3 года 10,73% (-), 10,73% Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2 года 13% (-), 13% Белинвестбанк,

Наша поддержка 2 года 11,65% (+0,1%), 11,75% Белинвестбанк,

Личный выбор 3 года 11,65% (-), 11,65% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 2, 3 года 10,9% (-0,1%), 10,8% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 2 года 12,8% (-), 12,8% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 3 года 12,8% (-1,1%), 11,7% Банк Дабрабыт,

Шчодры 2 года 12% (-), 12% Банк Решение,

Online-решение new 24 месяца 12,1% (-0,1%), 12% МТБанк,

МТБелки 36 месяцев 10,4% (-), 10,4% Paritetbank,

Клевер 2, 3 года 13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5% Приорбанк,

Выше.net 24 месяца 13% (-), 13% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 13% (-), 13%

Банк, депозит Срок Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 26 месяцев 12% (-), 12% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2, 3 года 13% / 12,6% (-0,4% / -), 12,6% / 12,6% Беларусбанк,

Классик 2 года 12,35% (-), 12,35% Беларусбанк,

Классик детский 3 года 10,73% (-), 10,73% Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2 года 13% (-), 13% Белинвестбанк,

Наша поддержка 2 года 11,65% (+0,1%), 11,75% Белинвестбанк,

Личный выбор 3 года 11,65% (-), 11,65% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 2, 3 года 10,9% (-0,1%), 10,8% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 2 года 12,8% (-), 12,8% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 3 года 12,8% (-1,1%), 11,7% Банк Дабрабыт,

Шчодры 2 года 12% (-), 12% Банк Решение,

Online-решение new 24 месяца 12,1% (-0,1%), 12% МТБанк,

МТБелки 36 месяцев 10,4% (-), 10,4% Paritetbank,

Клевер 2, 3 года 13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5% Приорбанк,

Выше.net 24 месяца 13% (-), 13% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 13% (-), 13%