Посмотрели, сколько обещают банки тем, кто принесет им рубли на два или три года. Обзор вкладов
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Источник материала:
Tut.by
На рынке вкладов в национальной валюте сроком на два и на три года произошли только незначительные изменения. И в основном эти изменения со знаком минус. FINANCE.TUT.BY изучил ставки по длинным депозитам в рублях и выбрал самые выгодные в каждом из банков. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Информация по ставкам актуальна на 10.00, на 7 августа
Ставки сократил
(на 0,4% годовых по двухгодичному вкладу), Белагропромбанк (на 0,1% годовых по вкладу на 2 и на 3 года), БПС-Сбербанк (на 1,1% по вкладу на 3 года) и Банк ВТБ (на 0,1% годовых). Банк Решение
На 0,1% годовых поднялась ставка в
, теперь выгоднее открыть вклад на 2 года в интернет-банке. Белинвестбанке
Самая высокая ставка сегодня по-прежнему 13,5% годовых (и на 2, и на 3 года такие депозиты предлагает
), самая низкая по вкладам на два года — 10,8% ( Paritetbank ), на три года — 10,4% ( БПС-Сбербанк ). МТБанк
Банк, депозит
Срок
Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
26 месяцев
12% (-), 12%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2, 3 года
13% / 12,6% (-0,4% / -), 12,6% / 12,6%
Беларусбанк,
Классик
2 года
12,35% (-), 12,35%
Беларусбанк,
Классик детский
3 года
10,73% (-), 10,73%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2 года
13% (-), 13%
Белинвестбанк,
Наша поддержка
2 года
11,65% (+0,1%), 11,75%
Белинвестбанк,
Личный выбор
3 года
11,65% (-), 11,65%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
2, 3 года
10,9% (-0,1%), 10,8%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
2 года
12,8% (-), 12,8%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
3 года
12,8% (-1,1%), 11,7%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
12% (-), 12%
Банк Решение,
Online-решение new
24 месяца
12,1% (-0,1%), 12%
МТБанк,
МТБелки
36 месяцев
10,4% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер
2, 3 года
13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%
Приорбанк,
Выше.net
24 месяца
13% (-), 13%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
13% (-), 13%
Банк, депозит
Срок
Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
26 месяцев
12% (-), 12%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2, 3 года
13% / 12,6% (-0,4% / -), 12,6% / 12,6%
Беларусбанк,
Классик
2 года
12,35% (-), 12,35%
Беларусбанк,
Классик детский
3 года
10,73% (-), 10,73%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2 года
13% (-), 13%
Белинвестбанк,
Наша поддержка
2 года
11,65% (+0,1%), 11,75%
Белинвестбанк,
Личный выбор
3 года
11,65% (-), 11,65%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
2, 3 года
10,9% (-0,1%), 10,8%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
2 года
12,8% (-), 12,8%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
3 года
12,8% (-1,1%), 11,7%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
12% (-), 12%
Банк Решение,
Online-решение new
24 месяца
12,1% (-0,1%), 12%
МТБанк,
МТБелки
36 месяцев
10,4% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер
2, 3 года
13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%
Приорбанк,
Выше.net
24 месяца
13% (-), 13%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
13% (-), 13%
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На рынке вкладов в национальной валюте сроком на два и на три года произошли только незначительные изменения. И в основном эти изменения со знаком минус.
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