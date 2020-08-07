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Посмотрели, сколько обещают банки тем, кто принесет им рубли на два или три года. Обзор вкладов

07.08.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На рынке вкладов в национальной валюте сроком на два и на три года произошли только незначительные изменения. И в основном эти изменения со знаком минус. FINANCE.TUT.BY изучил ставки по длинным депозитам в рублях и выбрал самые выгодные в каждом из банков.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Информация по ставкам актуальна на 10.00, на 7 августа

Ставки сократил Белагропромбанк (на 0,4% годовых по двухгодичному вкладу), БПС-Сбербанк (на 0,1% годовых по вкладу на 2 и на 3 года), Банк ВТБ (на 1,1% по вкладу на 3 года) и Банк Решение (на 0,1% годовых).

На 0,1% годовых поднялась ставка в Белинвестбанке, теперь выгоднее открыть вклад на 2 года в интернет-банке.

Самая высокая ставка сегодня по-прежнему 13,5% годовых (и на 2, и на 3 года такие депозиты предлагает Paritetbank), самая низкая по вкладам на два года — 10,8% (БПС-Сбербанк), на три года — 10,4% (МТБанк).

Банк, депозит

Срок

Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

26 месяцев

12% (-), 12%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2, 3 года

13% / 12,6% (-0,4% / -), 12,6% / 12,6%

Беларусбанк,
Классик

2 года

12,35% (-), 12,35%

Беларусбанк,
Классик детский

3 года

10,73% (-), 10,73%

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2 года

13% (-), 13%

Белинвестбанк,
Наша поддержка

2 года

11,65% (+0,1%), 11,75%

Белинвестбанк,
Личный выбор

3 года

11,65% (-), 11,65%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

2, 3 года

10,9% (-0,1%), 10,8%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

2 года

12,8% (-), 12,8%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

3 года

12,8% (-1,1%), 11,7%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2 года

12% (-), 12%

Банк Решение,
Online-решение new

24 месяца

12,1% (-0,1%), 12%

МТБанк,
МТБелки

36 месяцев

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,
Клевер

2, 3 года

13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%

Приорбанк,
Выше.net

24 месяца

13% (-), 13%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

13% (-), 13%

Банк, депозит

Срок

Ставка в июле (изменение ставки), ставка сегодня

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

26 месяцев

12% (-), 12%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2, 3 года

13% / 12,6% (-0,4% / -), 12,6% / 12,6%

Беларусбанк,
Классик

2 года

12,35% (-), 12,35%

Беларусбанк,
Классик детский

3 года

10,73% (-), 10,73%

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2 года

13% (-), 13%

Белинвестбанк,
Наша поддержка

2 года

11,65% (+0,1%), 11,75%

Белинвестбанк,
Личный выбор

3 года

11,65% (-), 11,65%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

2, 3 года

10,9% (-0,1%), 10,8%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

2 года

12,8% (-), 12,8%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

3 года

12,8% (-1,1%), 11,7%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2 года

12% (-), 12%

Банк Решение,
Online-решение new

24 месяца

12,1% (-0,1%), 12%

МТБанк,
МТБелки

36 месяцев

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,
Клевер

2, 3 года

13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%

Приорбанк,
Выше.net

24 месяца

13% (-), 13%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

13% (-), 13%

 
 
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На рынке вкладов в национальной валюте сроком на два и на три года произошли только незначительные изменения. И в основном эти изменения со знаком минус.
 
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