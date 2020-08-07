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В Могилеве на завтра всё отменили: и бесплатный концерт, и ярмарку, и перекрытие движения

07.08.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бесплатный концерт, ярмарку, перекрытие движения — все это отменили 8 августа в Могилеве. Не беспокойтесь, школьный базар продолжает работать.


Фото: Екатерина Артименя, TUT.BY

Напомним, накануне основного дня выборов около Дворца культуры области должен был пройти бесплатный концерт с участием групп Boney M, «Дискотека Авария», «Сябры», «Кар-Мэн», Инной Афанасьевой. И такие концерты были запланированы во всех крупных городах Беларуси.

Но позже артисты, заявленные в афишах, стали массово отказываться от выступлений. Некоторые заявили, что вообще не собирались приезжать.

Потом афиши концертов стали исчезать — с сайта Могилевского горисполкома, например, исчезла. Как пояснила TUT.BY начальник управления по работе со СМИ и молодежной политики Могилевского облисполкома Елена Дивакова, концерт перенесли. Но ни дату переноса, ни место чиновница не назвала, организатора концерта — тоже.

В управлении торговли горисполкома TUT.BY сказали, что продуктовую ярмарку, которая должна была проходить возле Ледового дворца и во время бесплатного концерта тоже, также отменили. Начальник управления торговли и услуг Владимир Казусев пояснил, что сезон плодоовощных ярмарок стартует позже, в сентябре-октябре — «когда соберут урожай».

Из-за отмены концерта перекрытие движения на Пушкинском проспекте и ограничение стоянки на парковке возле парка аттракционов также отменяются.

 
Теги: Могилев
 
 
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Концерт, сказали, переносится, но ни даты, ни места переноса нет.
 
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