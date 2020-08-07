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В Могилеве на завтра всё отменили: и бесплатный концерт, и ярмарку, и перекрытие движения
Источник материала: Tut.by
Бесплатный концерт, ярмарку, перекрытие движения — все это отменили 8 августа в Могилеве. Не беспокойтесь,
Напомним, накануне основного дня выборов около Дворца культуры области
Но позже артисты, заявленные в афишах, стали массово
Потом афиши концертов стали исчезать — с сайта Могилевского горисполкома, например,
В управлении торговли горисполкома TUT.BY сказали, что
Из-за отмены концерта перекрытие движения на Пушкинском проспекте и ограничение стоянки на парковке возле парка аттракционов также отменяются.
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Концерт, сказали, переносится, но ни даты, ни места переноса нет.
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