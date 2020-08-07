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Лукашенко заявил, что на медицине экономить нельзя

07.08.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко заявил, что на медицине экономить нельзя

Экономить на расходах на медицину нельзя. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 7 августа, в ходе встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им госнаград. Об этом сообщается БЕЛТА.

Президент добавил, что премии врачам, которые работают сутками, – это заслуженное поощрение.

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Экономить на расходах на медицину нельзя. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 7 августа, в ходе встречи с работниками системы...
 
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