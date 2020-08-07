|
Лукашенко заявил, что на медицине экономить нельзя
Источник материала: ОНТ
Экономить на расходах на медицину нельзя. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 7 августа, в ходе встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им госнаград. Об этом
Президент добавил, что премии врачам, которые работают сутками, – это заслуженное поощрение.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономить на расходах на медицину нельзя. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 7 августа, в ходе встречи с работниками системы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)