Лукашенко заявил, что на медицине экономить нельзя

Источник материала: ОНТ

Экономить на расходах на медицину нельзя. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 7 августа, в ходе встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им госнаград. Об этом сообщается БЕЛТА.

Президент добавил, что премии врачам, которые работают сутками, – это заслуженное поощрение.

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