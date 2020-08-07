Sony обновила одни из самых крутых наушников с шумоподавлением. Цена - 350 долларов

Источник материала: Tut.by

Sony представила новые полноразмерные наушники WH-1000XM4 с технологией активного шумоподавления. Узнали, за сколько они будут продаваться.





Внешне аппарат не отличается от предыдущей третьей версии. Основные улучшения — внутри. Так, в активе наушников 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 4 Гц до 40 кГц. Подключение к источнику сигнала может осуществляться через стандартный аудиоразъем или посредством Bluetooth 5.0, пишет 3DNews .

А еще встроили технологию Dual Noise Sensor, которая «гасит» шумы с помощью четырех встроенных микрофонов и процессора QN1. Не отказались и от фирменного приложения Sony Headphones Connect — оно доступно как на Android, так и iOS. С его помощью можно настраивать различные параметры вроде типа шумоподавления (полного или с пропуском определенных звуков), параметров звучания и применяемых кодеков для воспроизводимого звука.

Еще одна функция называется Speak-to-Chat. Когда пользователь находится в наушниках, а в этот момент с ним кто-то заговорит, воспроизведение автоматически приостановится. Система адаптивного воспроизведения с датчиком присутствия и двумя акселерометрами определяет, надеты ли наушники на голову, и соответствующим образом адаптирует воспроизведение, чтобы экономить заряд батареи, говорит все тот же 3DNews. Кроме того, если наушники поймут, что их сняли и повесили на шею, воспроизведение также встанет на паузу.





В активе и функции, доступные на предыдущих моделях. Например, если приложить к одному из наушников ладонь, включатся все микрофоны и заглушится играющая в этот момент мелодия — так разговаривать с кем-либо станет проще. А еще наушники теперь могут подключаться сразу к нескольким устройствам.

Цена Sony WH-1000XM4 — 350 долларов. Продажи в некоторых регионах стартуют уже в августе.

Ниже — цены других популярных наушников: