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Никаких Boney M. В Гомеле отменили большой бесплатный концерт приезжих звезд, который планировали на 8 августа

07.08.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анонсированный концерт белорусских и зарубежных звезд, который планировали провести накануне выборов в Гомеле, отменен.


Напомним, в столице, в Гомеле и других облцентрах 8 августа, в субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах, должны были пройти масштабные праздничные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады. В частности, у Ледового дворца перед гомельчанами должны были выступать Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария».

Белорусы начали массово писать звездам в соцсетях и просить их не приезжать на концерты 8 августа. Комментарии появились на страницах артистов, которые заявлены на мероприятии как в Минске, так и в областных городах. Это американцы Tyga и Saint Jhn, россияне Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Rasa, армяне Джаро и Ханза, украинец Олег Винник, белорусы Мэвл и Nemiga.

Артисты, заявленные в афишах, стали массово отказываться от выступлений. Некоторые заявили, что вообще не собирались приезжать.

Сегодня на сайте Гомельского городского исполнительного комитета появилась информация, что запланированный концерт переносится.

Как известно, минский концерт организовывало Atom Entertainment Group. Глава агентства объяснял AFISHA.TUT.BY: это не политическая акция и концерт не поддерживает никого из кандидатов.

— Могу сказать вам с четкой уверенностью, что речь не идет о финансировании государством, то есть мероприятие не делается за счет денег, уплаченных налогоплательщиками. Заказчика я не могу раскрывать, это частная инициатива.

Кто организовывал концерты в регионах — узнать так и не удалось.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомеле у Ледового дворца перед гомельчанами должны были выступать Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария».
 
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