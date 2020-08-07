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Никаких Boney M. В Гомеле отменили большой бесплатный концерт приезжих звезд, который планировали на 8 августа
Источник материала: Tut.by
Анонсированный концерт белорусских и зарубежных звезд, который
Напомним, в столице, в Гомеле и других облцентрах 8 августа, в субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах, должны были пройти масштабные праздничные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады. В частности, у Ледового дворца перед гомельчанами должны были выступать Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария».
Белорусы начали
Артисты, заявленные в афишах, стали массово
Сегодня на сайте Гомельского городского исполнительного комитета появилась информация, что запланированный концерт переносится.
Как известно, минский концерт организовывало Atom Entertainment Group. Глава агентства объяснял AFISHA.TUT.BY: это не политическая акция и концерт не поддерживает никого из кандидатов.
— Могу сказать вам с четкой уверенностью, что речь не идет о финансировании государством, то есть мероприятие не делается за счет денег, уплаченных налогоплательщиками. Заказчика я не могу раскрывать, это частная инициатива.
Кто организовывал концерты в регионах — узнать так и не удалось.
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Никаких Boney M. В Гомеле отменили большой бесплатный концерт приезжих звезд, который планировали на 8 августа
В Гомеле у Ледового дворца перед гомельчанами должны были выступать Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария».
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