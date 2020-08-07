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Мужчина, который захватил заложников в Гавре, по данным полиции, страдает психическими расстройствами

07.08.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Французская полиция задержала мужчину, который удерживал заложников в банке города Гавр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина, который захватил заложников в Гавре, по данным полиции, страдает психическими расстройствами

Спецоперация по освобождению людей длилась 6 часов. Злоумышленник отпускал пленников по одному. В конце концов мужчину убедили сдаться. На его спине был зеленый флаг. Задержанный выдвигал странные требование, например, освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в израильских тюрьмах.

Мужчина, который захватил заложников в Гавре, по данным полиции, страдает психическими расстройствами

Его личность уже установлена – это 34-летний местный житель. По данным полиции, он страдает от психических расстройств и уже попадал в поле зрения правоохранителей.

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Новости Франции. Французская полиция задержала мужчину, который удерживал заложников в банке города Гавр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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