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В Ганцевичах пройдет республиканская акция «Вместе — за Беларусь»

07.08.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В субботу, 8 августа, в Ганцевичах пройдет республиканская общественно-культурная акция «Вместе — за Беларусь».

В Ганцевичах пройдет республиканская акция «Вместе — за Беларусь»
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В субботу, 8 августа, в Ганцевичах пройдет республиканская общественно-культурная акция «Вместе — за Беларусь».
 
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