В субботу, 8 августа, в Ганцевичах пройдет республиканская общественно-культурная акция «Вместе — за Беларусь».
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В Ганцевичах пройдет республиканская акция «Вместе — за Беларусь»
07.08.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В субботу, 8 августа, в Ганцевичах пройдет республиканская общественно-культурная акция «Вместе — за Беларусь».
(Visited 1 times, 1 visits today)
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В субботу, 8 августа, в Ганцевичах пройдет республиканская общественно-культурная акция «Вместе — за Беларусь».
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