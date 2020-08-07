Задержаны 18 человек по делу взрыва в Бейруте

Источник материала: ОНТ

Новые подробности в деле о мощном взрыве в Бейруте. Задержаны 18 человек – руководитель таможни, работники и директор порта, где хранились тысячи тонн аммиачной селитры.

В столице Ливана побывал и французский лидер Эммануэль Макрон. Он сообщил, что в начале сентября пройдет международный саммит, где обсудят предоставление Ливану помощи (в том числе финансовой).

Напомним, во время сварочных работ в порту, где хранился конфискованный таможенниками химикат, произошло возгорание. Последствия ужасающие: почти 150 погибших, свыше пяти тысяч пострадавших. Еще больше 300 тысяч человек остались без крыши над головой.

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