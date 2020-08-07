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Будет ли тепло в выходные? Прогноз погоды на 8 и 9 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ближайшие выходные в стране будет жарко и без дождей.
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В основном будет без осадков, лишь утром и днём в северных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман.
В воскресенье – 9 августа – ночью температура составит от +9°C до +16°C, днём синоптики прогнозируют от +23°C до +29°C
В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром слабый туман.
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Новости Беларуси. В ближайшие выходные в стране будет жарко и без дождей. По информации Белгидромета, в субботу – 8 августа – ночью ожидается от +9°C до +16°C, по югу...
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