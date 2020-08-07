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Хоккеисты минского «Динамо» досрочно проголосовали на выборах президента
Источник материала: Tut.by
7 августа хоккеисты минского «Динамо» приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси,
В свой единственный выходной за неделю игроки хоккейного клуба отправились на досрочное голосование.
По словам начальник команды «Динамо-Минск» Владислава Клочкова, ситуация со сложной эпидемиологической обстановкой требует от клуба максимально ограничить контакты хоккеистов.
— Мы вынужденно вернулись к старой традиции и закрыли ребят на базе. Даже жен и детей не пускаем туда. Ведь если кто-то из игроков заболеет, под угрозой окажется подготовка к сезону всей команды. А здоровье игроков — сейчас наш главный приоритет. Нам следовало найти оптимальное решение для выражения волеизъявления белорусских хоккеистов на президентских выборах. Вот так в клубе и пришли к решению об участии игроков в голосовании 7 августа. Разумеется, мы снабдили игроков масками и перчатками.
Напомним, днем ранее
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7 августа хоккеисты минского «Динамо» приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси.
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