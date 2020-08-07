Хоккеисты минского «Динамо» досрочно проголосовали на выборах президента

Источник материала: Tut.by

7 августа хоккеисты минского «Динамо» приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси, сообщает пресс-служба клуба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В свой единственный выходной за неделю игроки хоккейного клуба отправились на досрочное голосование.

По словам начальник команды «Динамо-Минск» Владислава Клочкова, ситуация со сложной эпидемиологической обстановкой требует от клуба максимально ограничить контакты хоккеистов.

— Мы вынужденно вернулись к старой традиции и закрыли ребят на базе. Даже жен и детей не пускаем туда. Ведь если кто-то из игроков заболеет, под угрозой окажется подготовка к сезону всей команды. А здоровье игроков — сейчас наш главный приоритет. Нам следовало найти оптимальное решение для выражения волеизъявления белорусских хоккеистов на президентских выборах. Вот так в клубе и пришли к решению об участии игроков в голосовании 7 августа. Разумеется, мы снабдили игроков масками и перчатками.

Напомним, днем ранее стало известно , что начальник управления маркетинга и связей с общественностью хоккейного «Динамо-Минск» Роман Стронгин и пресс-секретарь клуба Роман Шевцов написали заявление на увольнение после отказа освещать досрочное голосование команды.