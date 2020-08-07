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Как спасти телефон после его падения в воду? Рассказывает эксперт

07.08.2020 12:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как спасти телефон после его падения в воду? Рассказывает эксперт

В современной жизни большинство из нас неразлучны со своим смартфоном. Мы берём их с собой везде: на прогулки в парках, в отпуск к морю и иногда даже в ванную. О том, что делать, если телефон упал в воду и больше не подаёт признаков жизни, рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста по стратегическим коммуникациям Александра Гаврилова.

Если ваш телефон не обладает водонепроницаемостью, то ни в коем случае не пытайтесь его включать или трясти. Из-за этого у вас может выйти из строя системная плата или отдельные части телефона. Иногда некоторые части телефона невозможно изменить, поэтому вы можете с лёгкостью его лишиться.  

Не стоит расстраиваться, если из-за случившегося вы остались без связи. SIM-карта восстанавливается очень быстро. Что касается самого телефона, то его можно одолжить у друзей или приобрести более бюджетную модель, которые на сегодняшний день представлены в огромном ассортименте.

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В современной жизни большинство из нас неразлучны со своим смартфоном. Мы берём их с собой везде: на прогулки в парках, в отпуск к морю и иногда даже в ванную. О том,...
 
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