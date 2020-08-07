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Хоккеистки сыграли в футбол в Минске

07.08.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеистки сыграли в футбол в Минске

Хоккеистки сыграли в футбол: спортивно-музыкальное шоу «За здоровый образ жизни» прошло в столице. 

Впервые в истории в товарищеском матче по футболу сошлись чемпионки страны и обладательницы Кубка по хоккею на траве из клуба «Минск» и команда «Сябры из Партизанского». В составах – немало звезд спорта, эстрады, политики. Самое главное – было весело, интересно, увлекательно. По всем законам жанра после финального свистка – боевая ничья – 3:3.

По окончании матча команды посоревновались в точном исполнении пенальти. А завершилось все праздничным концертом. 


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Теги: Минск
 
 
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Хоккеистки сыграли в футбол: спортивно-музыкальное шоу «За здоровый образ жизни» прошло в столице.  Впервые в истории в товарищеском матче по футболу сошлись...
 
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