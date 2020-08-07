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Хоккеистки сыграли в футбол в Минске
Источник материала: ОНТ
Хоккеистки сыграли в футбол: спортивно-музыкальное шоу «За здоровый образ жизни» прошло в столице.
Впервые в истории в товарищеском матче по футболу сошлись чемпионки страны и обладательницы Кубка по хоккею на траве из клуба «Минск» и команда «Сябры из Партизанского». В составах – немало звезд спорта, эстрады, политики. Самое главное – было весело, интересно, увлекательно. По всем законам жанра после финального свистка – боевая ничья – 3:3.
По окончании матча команды посоревновались в точном исполнении пенальти. А завершилось все праздничным концертом.
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Хоккеистки сыграли в футбол: спортивно-музыкальное шоу «За здоровый образ жизни» прошло в столице. Впервые в истории в товарищеском матче по футболу сошлись...
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