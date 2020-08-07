В понедельник не будут работать некоторые магазины, торгующие оружием. Попытались узнать причину

Источник материала: Tut.by

В Сети появилась информация, что часть минских магазинов, в ассортименте которых есть огнестрельное оружие, не будут работать в воскресенье и понедельник — 9 и 10 августа. 42.TUT.BY попытался узнать причину.



Охотничий магазин в Минске. Источник: beretta_by / Instagram

Судя по сообщениям самих магазинов в соцсетях, а также информации от читателей, сразу несколько столичных магазинов, торгующих оружием, приняли решение не работать 9 и 10 августа.

Если с первой датой все более-менее ясно — все же воскресенье может быть выходным и без каких-то дополнительных причин — то 10 августа понедельник, будний день. Мы позвонили в несколько десятков торговых точек, чтобы узнать причину.

Среди магазинов, которые не будут работать 9 и 10 августа — «Запал», «Удача», «Охотник и рыболов», «Калибр», «Байкал», «Дальний кордон», «Красный бор».

Нам назвали различные причины дополнительного выходного в понедельник. Так, часть сослалась на то, что «попросили не работать». На вопрос, кто именно и как в принципе можно попросить кого-то о лишнем выходном, нам не ответили.

Одна торговая точка назначила сотрудникам «дополнительный выходной день». Еще один магазин «попросили закрыться в связи с выборами», кто именно — опять-таки неизвестно. В третьем случае нам лаконично пояснили, что «такой приказ», в четвертом сказали, что работать не будут, так как «в понедельник вообще все оружейные магазины будут закрыты». И в пятом сослались на «технические моменты».

Один раз представитель торговой точки сказал, что работать 9 и 10 числа они не будут «по распоряжению МВД». Однако официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова ответила, что «в МВД такого распоряжения нет».

На всякий случай мы опросили три точки, торгующие аксессуарами к оружию — оптикой, приспособлениями для снаряжения патронов и тому подобными товарами. Во всех случаях представители магазинов о том, что 10 августа кто-то не работает, ничего не знали. «Как не работать, понедельник же», — удивился один из собеседников. Не выразили намерения закрываться 10 августа и точки, торгующие снаряжением для подводной охоты.

Схожая ситуация и со стрелковыми клубами. Так, в минском стрелковом комплексе Sporting Club нам подтвердили — заведение работает штатно, однако стендовой стрельбы 9 и 10 августа не будет. О причинах сказали только то, что «видимо, это в связи с выборами».