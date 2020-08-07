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В массовом ДТП на МКАД собрались один Renault и три Volkswagen
Источник материала: Tut.by
На МКАД в районе деревни Зацень произошло ДТП с участием четырех автомобилей, причем три из них оказались одной марки. Обошлось без пострадавших, сообщает
Все началось с водителя автомобиля Renault, который двигался по МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень и при перестроении из третьей полосы для движения во вторую совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль Volkswagen Polo.
Далее водитель автомобиля Volkswagen Crafter в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил наезд на автомобиль Volkswagen Polo, после чего автомобиль Volkswagen Passat тоже совершил наезд на автомобиль Volkswagen Polo.
Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.
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На МКАД в районе Зацени столкнулись четыре автомобиля, три из которых - Volkswagen.
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