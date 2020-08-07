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Заместитель Генпрокурора Александр Лашин посетил СООО «ПП Полесье» в Кобрине

07.08.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Александр Лашин посетил СООО «ПП Полесье» в г. Кобрине. В рабочей поездке его сопровождали начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры Андрей Мальцев, заместитель прокурора Брестской области Александр Точко и прокурор Кобринского района Сергей Мешечко.

Заместитель Генпрокурора Александр Лашин посетил СООО «ПП Полесье» в Кобрине

Справочно. Фабрика «Полесье» уже 20 лет известна как производитель высококачественных пластмассовых игрушек. Для их изготовления используются сертифицированное сырье и красители, пригодные для контакта с пищевыми продуктами. Ассортимент – более 4 тысяч товаров для детей. Предприятие участвует в выставках в Австралии, Беларуси, Германии, Нидерландах, ОАЭ, Польше, России, Украине, Японии.

Александр Лашин ознакомился с работой предприятия, обсудил с руководством экономические показатели его деятельности, уточнил ситуацию в сфере соблюдения трудовых прав работников, включая контроль за вопросами выплаты заработной платы и охраны труда.

В завершение визита начальник управления Генпрокуратуры Андрей Мальцев провел прием граждан в ходе которого разъяснил нормы законодательства.

Заявителей интересовали вопросы взыскания алиментов на детей, раздела имущества супругов, ответственности за невыполнение договоров об оказании услуг, ненадлежащего капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

Фото: прокуратура Брестской области.

Служба информации прокуратуры Брестской области.

 
 
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Заместитель Генпрокурора Александр Лашин посетил СООО «ПП Полесье» в Кобрине
 
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