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В Гродно на аукционе продали уникальный деревянный дом в старом квартале Новый Свет. Что там будет?

07.08.2020 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на аукционе выкупили один из уникальных деревянных домов в старом квартале «Новый свет». Владельцем стала гродненская компания «Формула воды». Историческое здание обошлось в 116 тыс. рублей, сообщает hrodna.life.


Фото: hrodna.life

За дом боролись два участника. Стартовая цена объекта составляла почти 79 тыс. рублей.

— Мы рады, что приобрели этот дом в исторической части города, — рассказывает директор компании «Формула воды» Александр Гаврилов. — У нас вся команда из Гродно, мы занимаемся развитием региона и любим свою историю. Сейчас для нас главная задача — сохранить исторический объект и включить его в туристический маршрут. Конечно, есть определенная опаска, связанная с административными нормами, но, я думаю, мы пройдем через все эти трудности.

Компания «Формула воды» хочет восстановить дом так, как он выглядел на момент постройки в начале ХХ века. В планах на первом этаже сделать ресторан и небольшой музей, где расскажут историю владельцев дома — семьи Курьянович, и других жителей района Новый свет. На втором этаже планируют сделать апарт-отель.

Кстати, этот дом пытались продать и раньше. В мае 2019 года городские власти планировали продать одним лотом землю на улице Мицкевича с четырьмя нежилыми постройками № 5, 7, 7а и 9. Дома продавали под снос и строительство на их месте здания общественного назначения. Гродненские краеведы и историки выступили против такой продажи. В итоге покупателей так и не нашлось.

Гродненский историк Мечислав Супрон был в 2019 году одним из инициаторов придания домам по улице Мицкевича статуса историко-культурных ценностей.

 — Дома — пример городской архитектуры рубежа XIX−XX веков, таких построек в Гродно почти не осталось, — говорил Супрон. Здания в список ценностей так и не внесли, но благодаря общественному резонансу их удалось сохранить от сноса.

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Теги: Гродно
 
 
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