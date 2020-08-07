Иосиф НЕВЕДОМСКИЙ: «Спорт – это вся моя жизнь»

Источник материала: Кобринский вестник





Иосиф Неведомский.

Есть старая добрая истина: возраст определяется не количеством прожитых лет, а состоянием души. В правоте этого высказывания убеждаешься, когда видишь активных, не уставших от жизни пожилых людей, которые и в преклонном возрасте сохраняют бодрость духа и оптимизм.

Таким человеком является Иосиф Неведомский, который, даже перешагнув 85-летний рубеж, ведёт здоровый образ жизни, поддерживает физическую активность, начиная день с зарядки и водных процедур на свежем воздухе, ездит на велосипеде, играет в теннис, зимой по первому снегу прокладывает лыжню, работает на своём приусадебном участке, о чём красноречиво свидетельствуют ухоженный огород и цветник, а также много читает, живо интересуется событиями в стране и мире, готов подхватить в разговоре любую тему, особенно спортивную, потому что спорт – это вся его жизнь.







Иосиф Неведомский во главе спортивной колонны на демонстрации в честь Дня Победы, 1974 г.

Из четырёх сыновей Фрезантия Неведомского Иосиф казался самым слабым. «Кожа да кости» – говорили про него родители и опасались за здоровье. Он же всё свободное время проводил на свежем воздухе среди деревенской детворы. В послевоенном Антополе, где жил Иосиф, ребятишки умели разнообразить досуг «чижиком», «городками», «лаптой», «выбивалой». После уроков они по несколько часов гоняли в футбол, соревновались, разделившись на равные по силе команды, и организовывали спортивные баталии по волейболу с ребятами из соседних деревень. Так из хрупкого паренька вырос статный и крепкий юноша, которого благодаря высокому (190 см!) росту и атлетическому сложению сразу замечали в любом коллективе.

50-е годы – время развития спорта на предприятиях. Были свои спортсмены и в Антопольском ремонтно-строительном управлении (РСУ), где Иосиф работал водителем. Парни тренировались в свободное от работы время, не имея ни тренера, ни капитана, участвовали в различных соревнованиях, в том числе и по волейболу, где Иосиф Неведомский проявил себя в качестве сильного нападающего. Благодаря хорошей технике игры в конце 60-х он был приглашён в волейбольную команду Брестской области, участвовал в первенстве БССР, где получил титул лучшего игрока и был включён в республиканскую сборную по волейболу.

Следующий этап – первенство Советского Союза среди сельской молодёжи, проходившее в августе 1960 года в Ставрополе. Призовое 3-е место команды поставило Иосифа перед выбором: почёт и уважение со стороны руководителей спортивной вертикали предполагало дорогу в большой спорт, а недовольство руководства РСУ, где Иосиф прежде всего нужен был как водитель, могло обернуться увольнением. Чтобы заниматься спортом, «баранку» автомобиля пришлось оставить и взять на себя руководство Кобринским районным советом Всесоюзного сельского спортивного общества «Урожай». Так, на протяжении 16 лет Иосиф Фрезантьевич стоял во главе спортивного движения Кобринщины, являясь инициатором соревнований и спартакиад между работниками сельхозпредприятий района. Затем был назначен инструктором по спорту на Кобринский инструментальный завод (ныне ОАО «КИЗ «СИТОМО»), где сумел раскрыть спортивные способности многих работников предприятия, наполнив их жизнь новым смыслом.

Приобщить к участию в соревнованиях среди цехов завода удавалось даже тех, кто был со спортом не на дружеской ноге. Шашки, шахматы, городки, стрельба, теннис – это далеко не полный перечень занятий, через которые могли проявить себя кузнецы, штамповщики, литейщики. На спортивном олимпе района зазвучали имена легкоатлета Николая Вечорко, футболиста Георгия Кашапова, многоборца Владимира Лисицына, волейболиста Владимира Марчука и других работников завода. Победы в соревнованиях по футболу и волейболу между предприятиями района стали делом чести инструментальщиков, которые охотно и много тренировались, чтобы удержать пальму первенства не только в районе, но и за его пределами, не раз выезжали на соревнования за рубеж.

Участие работников завода в круглогодичной спартакиаде считалось престижным. Результативность поощрялась и на уровне администрации – директором предприятия Иваном Лупишем и главным инженером Анатолием Батулиным. Подведение итогов всегда проходило ярко и зрелищно, с привлечением известных деятелей физкультуры и спорта, заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр. Традиционно на праздничных демонстрациях торжественное шествие открывала колонна лучших спортсменов района, во главе которой на мотоцикле с олимпийской символикой двигался сам инструктор по спорту в сопровождении юных спортсменов, достигших наиболее значимых результатов. Незабываемым событием для любителей туризма стал организованный Иосифом Неведомским поход на гору Говерлу в Закарпатье.

В 70-е годы благодаря стараниям Иосифа Неведомского в районе инструментального завода появился спортивный городок. Площадки для игры в волейбол, баскетбол, городки, футбольное поле, оснащённое современным для того времени инвентарём, коробка для игры в хоккей, которая с первыми зимними морозами превращалась в ледовую арену, стали местом проведения большинства спортивных праздников районного масштаба. Настоящей достопримечательностью, не имевшей аналогов в других районных центрах области, была оборудованная на правом берегу Мухавца тропа здоровья, включавшая турники, перекладины, рукоходы – комплекс нестандартного оборудования для активного отдыха и занятий.

– Спортивные объекты никогда не пустовали, они привлекали не только работников завода и жильцов из близлежащих многоэтажек, но и кобринчан из других микрорайонов, были интересны взрослым и детям, – вспоминает Иосиф Фрезантьевич.







Иосиф Неведомский (второй справа) в составе спортивной делегации Кобринского инструментального завода в Польше, 1989 г.

Он всегда внимательно относился к детскому спорту, понимая, что именно от этой точки отсчета начинают свой путь будущие чемпионы, поэтому спортсмены завода поддерживали шефские отношения с учащимися средней школы №3, поощряя участие школьников в спортивной жизни района. Специальное образование, полученное в Гродненском техникуме физической культуры и Минском институте физической культуры, дало возможность Иосифу Фрезантьевичу работать с детьми, поэтому на протяжении многих лет он преподавал физкультуру в СШ №№ 3 и 5, затем в СПТУ-105 и ПТУ-102. И собственных детей, которых у Иосифа Фрезантьевича трое, приобщал к спорту, считая, что так воспитываются дисциплинированность, настойчивость, решительность, воля к победе. С дочерью Тамарой занимался волейболом, сыновей Андрея и Александра в конце 80-х сам готовил к поступлению в высшее военное училище, через день устраивая для ребят трёхкилометровые марш-броски по пересечённой местности. Сегодня радуется успехам внуков (их у ветерана спорта пятеро), наблюдает за достижениями правнуков, старший из которых – 14-летний Артём Галашко – имеет 1-й юношеский разряд по плаванию.

25 июля, в свой день рождения Иосиф Неведомский принимал поздравления из разных уголков Беларуси, а также из России, США. Среди наиболее известных адресантов – космонавт Пётр Климук, телеведущий Леонид Якубович. Оглядываясь на прожитые годы, Иосиф Фрезантьевич рассуждает, почему не следует отказываться от физических нагрузок:

– Во-первых, это здоровье. Даже у непрофессиональных спортсменов оно значительно крепче, чем у тех, кто совсем не занимается. Во-вторых, поддерживаются внешний вид и нормальный вес. Третья причина – хорошее настроение: после физических упражнений всегда чувствую прилив сил. Спорт помогает противостоять хроническому утомлению, увеличивает запас жизненной энергии, укрепляет веру себя. У каждого могут быть свои причины для занятий спортом. Главное – их найти и понять, что идёт на пользу.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото автора и из архива Иосифа Неведомского.