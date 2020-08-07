Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?

Источник материала: Виртуальный Брест

Что-то пошло не так, и сцена на Гребном канале, вопреки информации, размещённой Рогачуком в telegram-канале, всё же демонтируется (позже стало известно - частично).





Снимают оборудование (свет, звук), а сцена будет стоять на этом месте. Это делается в целях безопасности и для сохранности материальных ценностей.





напомним, белорусы попросили зарубежных звёзд не приезжать в страну с выступлениями накануне очень важного политического события. И те внезапно нашли причины, чтобы отказаться от концертов.





Кажется, подобного ещё не знала история не только нашего города, но и страны. Да что там - во всём мире едва ли найдутся примеры, когда граждане отказались от массовых концертов знаменитостей.











