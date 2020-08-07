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Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?

07.08.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Что-то пошло не так, и сцена на Гребном канале, вопреки информации, размещённой Рогачуком в telegram-канале, всё же демонтируется (позже стало известно - частично).

Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?

Снимают оборудование (свет, звук), а сцена будет стоять на этом месте. Это делается в целях безопасности и для сохранности материальных ценностей.

Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?

напомним, белорусы попросили зарубежных звёзд не приезжать в страну с выступлениями накануне очень важного политического события. И те внезапно нашли причины, чтобы отказаться от концертов.

Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?

Кажется, подобного ещё не знала история не только нашего города, но и страны. Да что там - во всём мире едва ли найдутся примеры, когда граждане отказались от массовых концертов знаменитостей.

Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?

Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?

Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?

 
 
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  Что-то пошло не так, и сцена на Гребном канале, вопреки информации, размещённой Рогачуком в telegram-канале, всё же демонтируется (позже стало известно - частично). ...
 
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