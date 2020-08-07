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Разрыв шаблона... Сцену на Гребном канале всё же убирают?
07.08.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Что-то пошло не так, и сцена на
Снимают оборудование (свет, звук), а сцена будет стоять на этом месте. Это делается в целях безопасности и для сохранности материальных ценностей.
напомним, белорусы попросили зарубежных звёзд не приезжать в страну с выступлениями накануне очень важного политического события. И те внезапно нашли причины, чтобы отказаться от концертов.
Кажется, подобного ещё не знала история не только нашего города, но и страны. Да что там - во всём мире едва ли найдутся примеры, когда граждане отказались от массовых концертов знаменитостей.
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