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ЗА ОБЕЩАНИЯМИ «СЛАДКОЙ» ЖИЗНИ СТОИТ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ХАОСА И БЕСПРЕДЕЛА

08.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, комментируя события, происходящие в стране.

ЗА ОБЕЩАНИЯМИ «СЛАДКОЙ» ЖИЗНИ СТОИТ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ХАОСА И БЕСПРЕДЕЛА

«Мы сегодня видим, что определенные силы подводят нас к черте. К черте очень опасной, за которой может быть точка невозврата. И подводят к этому нас люди, которые не раз уже отрабатывали такие сценарии в других странах. Разрушение, хаос и беспорядки – это их работа.

Нас пытаются разделить на чужих и своих. Стравить друг с другом. Навязать символы с весьма нехорошей репутацией. Оглянитесь назад. Это ли не повторение нашей трагической истории? Это все уже было. Было в Великую Отечественную войну. Когда полицаи носили те же белые ленты. Когда провокаторы разбрасывали листовки и очень красиво обещали счастье и благополучие для каждого белоруса. А в итоге наша страна была оккупирована. Вместо сытой жизни – сотни сожженных деревень. Три миллиона погибших белорусов.

Сегодня нам тоже обещают. Тоже разделяют. Это очень опасно. В один миг мы можем лишиться привычной мирной жизни – нашей мирной работы, учебы. Надо просто всем представить, что все это может случиться с нами. Вчера в Киевском сквере толпа с белыми лентами рванула на матерей с детьми, а завтра они начнут громить страну.

Все это мы уже видели. И не в Мали или Чили, а у наших соседей. Когда разделили, распалили общество. Когда стравили людей. Когда устраивали провокации со стрельбой, а потом обвиняли в этом власть. Это тоже один из уровней всем известного и отработанного сценария. Позже выяснилось: не власть в этом виновата, а третьи силы. Но это было уже никому не интересно. Погибли люди. Чьи-то дети, отцы. А те, кто призывал к беспорядкам, просто «кинули» всех, кто им поверил. И сегодня отсиживаются за рубежом.

Цель, которую преследуют эти провокаторы и наемники, – очевидна: поджечь наш общий дом, в котором мы живем. И если в годы Великой Отечественной войны за всем этим последовала оккупация, то сейчас это может быть интервенция.

Я хочу обратиться ко всем. Мы должны проявить мудрость и благоразумие. Мы должны защитить себя лично и свою безопасность. Мы все вместе должны стать на защиту нашей страны и того, что нам дорого, – мира, спокойствия, независимости. Наша общая задача – уберечь Беларусь от хаоса и беспредела, к которому нас подталкивают. Мы должны сплотиться вокруг человека, который верой и правдой служит своему народу и своей стране, – Александра Лукашенко. Он сегодня – единственный гарант спокойствия и существования нашего государства».

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Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, комментируя события, происходящие в стране. «Мы сегодня видим, что определенные силы...
 
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