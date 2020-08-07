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Клиентам банка ВТБ (Беларусь) доступна бесплатная доставка при заказе блюд на Menu.by
Источник материала: Myfin
Для участия в акции необходимо при оформлении доставки указать в поле промокод VISAMENU и оплатить заказ онлайн карточкой Visa банка ВТБ (Беларусь). В течение 24 часов стоимость доставки вернется в личный кабинет пользователя в качестве бонусов на следующий заказ.
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Владельцам карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) при заказе блюд на сайте Menu.by доставка осуществляется бесплатно. Заказ можно сделать на сайте или в приложении.
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