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Клиентам банка ВТБ (Беларусь) доступна бесплатная доставка при заказе блюд на Menu.by

07.08.2020 12:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Клиентам банка ВТБ (Беларусь) доступна бесплатная доставка при заказе блюд на Menu.by

Для участия в акции необходимо при оформлении доставки указать в поле промокод VISAMENU и оплатить заказ онлайн карточкой Visa банка ВТБ (Беларусь). В течение 24 часов стоимость доставки вернется в личный кабинет пользователя в качестве бонусов на следующий заказ.

 
 
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Владельцам карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) при заказе блюд на сайте Menu.by доставка осуществляется бесплатно. Заказ можно сделать на сайте или в приложении.
 
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