Фотовыставка Ирины Шепелевич проекта «От Бреста к Брестам» открывается сегодня

Источник материала: Виртуальный Брест

Идея объединить узами культуры все города с одноименным названием Брест родилась у жительницы областного центра после того, как она стала тщательно изучать происхождение названия. Однажды, путешествуя по Национальному парку в Польше , журналистка увидела упаковку с сахаром на котором по-польски было написано Брест.





Коллеги в тот день высмеяли гостью из Беларуси, по тому, как думали, что их городок, Брест на Куявах, вокруг которого ведутся археологические раскопки, тот городок, что был когда-то воеводским градом известен всем.

Брестчанка из Беларуси также была удивлена, что не знает о существовании Бреста Куявского и поставила своей целью прибыть в этот город и рассказать о нем на родине. Сделали это они вдвоем с дочерью старшеклассницей Алисой.

После посещения польского Бреста затянулась дружба. Мэрия городка пригласила в школьный лагерь белорусских подростков. Потом начались общие футбольные матчи, участие в дожинках и прочих мероприятиях.





Пока журналистка выясняла топонимику названия, один за другим открывала для себя городки и поселения по имени Брест, сначала на картах, а после уже и воочию.

Первую команду для автопохода от белорусского до Французского Бреста она собрала в 2014 году. Тогда были завязаны дружеские отношения с Брестами чешским и немецким.

Во французском Бресте команду ожидали заместитель мэра города Реза Саломи, посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко и Почетный консул Франции в Бресте Владимир Стаецкий, который до сегодняшнего дня не потерял интерес к культурному проекту и при его поддержке прошло несколько мероприятий, посвященных объединению всех Брестов.

В 2015-2018 годах фотожурналист из Бреста Ирина Шепелевич посещала новые города, открывая неизвестные Бресты в Хорватии, а их там три, в Сербии, Македонии, Болгарии, Албании.

Иногда в составе команды, а иногда в полном одиночестве, женщина миротворец создала сообщество «От Бреста к Бресту» и самостоятельно обменивала новостями культуры активистов и культурных деятелей из польского, чешского и французского Брестов, - тех мест, которые имеют статус города.

Благодаря ее инициативам два мэра городов, не имеющие до этой поры понятия о существовании друг друга, в настоящее время строят совместные инвестиционные планы и ездят к друг другу в гости. Это польский и чешский руководители. Бывали они по приглашению Ирины и администрации областного центра и в нашем Бресте.

Остальные городки хоть и принимали предложение о сотрудничестве, но по естественным причинам, оставались в стороне от культурной жизни. Руководители административных единиц, в подчинении которых находятся Бресты, таких стран как Македония, Хорватия, не имеют достаточного количества жителей. Некоторые населенные пункты находятся на грани вымирания и имеют проблемы разного характера, такого, как разрушение от землетрясениями, пожаров, «залесения» и безлюдности.

Немецкий Брест – коммуна в основном с пожилыми фермерами, которые избегают пользования интернетом. Этот населенный пункт хорошо знаком с нашим Брестом, так, как долгие годы гостил детей из Беларуси. Приезд белорусской делегации вызывал у немцев, как и у жителей других стран неподдельный интерес.

В албанском Бресте группу, автопоход 2015 года «От Бреста к Бресту», встречал советник президента Албании, директор Института жертв коммунизма, главный редактор «Поэтического слова» Агрон Туфа. Благодаря общественному деятелю, белорусская группа смогла добраться до родины албанского поэта Бреста, который находится в коммуне Кастриот, на самых пиках гор границы с Косово. Без такого провожатого, у белорусской группы не было бы возможности посетить населенный пункт-тезку.

Небольшой болгарский Брест возле побратима Плевена уже присоединился к проектам, инициированным Ириной и небольшой городок, находится в постоянном информационном обмене с журналисткой.

Сербский Брест — это давно уже не самостоятельная административная единица. Со старостой района Ирине удалось познакомится благодаря Православному Братству - рядом в городе Ниш, каждый год проводится фестиваль церковных хоров.

О французском Бресте можно и не говорить, о городе побратиме Бреста слышали все. Ирина организовала несколько мероприятий, одним из которых был обмен розами. Французы (Эдмон Маус, Нелли Пронк и другие) по своей инициативе привезли в Брестский государственный педагогический университет розы, сорта «Брест», выведенныелетом 1945 годажителями провинции Бретонь, в честь победы над фашистскими захватчиками. Розы из оранжереи университета теперь растут во французском Бресте тоже.

Эдмон Не один год принимал делегации брестчан, также участвуя в культурных события Брестчины.

По его инициативе во Франции в замке возле французского Бреста был организован показ фотографий с изображениями всех Брестов Европы, где ключевое место было отведено Бресту белорусскому.

Фотовыставка Ирины Шепелевич только разрасталась, а интересных людей к проекту «От Бреста к Брестам» прибавлялось все больше.

Активную пропаганду и поддержку в области культурных мероприятий с французской стороной все годы оказывал Почетный консул Республики Франция в Бресте Леонид Стаецкий.

Не отступали от интересной идеи развивать культурные связи и Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Почетное консульство Чехии, а также Брестский городской исполнительный комитет.

Александр Рогачук всегда выступал за поддержку интересных и продуктивных идей. На разных этапах к проекту Ирины подключались к участию «Брестский курьер», «Газоаппарат», «Санта», «VOX», «Burvin» и другие.

Ирина в свою очередь несла роль посла культуры, рассказывая жителям самых отдаленных городков и поселков с именем Брест, о своем родном городе, разговаривая с местными жителями языком картин и фотографии.

Хотя во всех селениях славянского происхождения, язык практически и не требовался, - мама, хата и небо звучали в Польше, Болгарии, Чехии, Словении, Сербии, Македонии и Хорватии, почти также, как и у себя на родине.

Также удалось выяснить, что на всех языках, кроме албанского, немецкого и французского, Брест есть вяз. Дерево, которым когда-то густо покрывались заболоченные территории Европы.

В Международном центре кириллицы Кирилла и Мефодия в Словакии. Главный редактор поэтического журнала Теодор Крижка, принимал белорусскую журналистку, с подготовленным докладом о происхождении имени «Брест».

На сегодняшней выставке, которая открывается в Выставочном зале в центре города, можно увидеть более 200 фотографий с изображениями поселков и городков с именем Брест.

Художественные и репортажные фотографии автор предоставила в нескольких форматах. Яркое событие уже сегодня вызвало интерес прессы, жителей и гостей города.

А автор проекта, Ирина Шепелевич, говорит, что не собирается на этом останавливаться и, посетив, познакомив между собой брестчан пока только из 13 Брестов, она собирается двигаться и дальше к жителям других поселков, каковых по миру насчитала уже более двух десятков.

Часть экспозиции будет находиться у здания Почетного консульства в Бресте на ул. Гоголя. Помогала во всех походах "на Францию" замечательна переводчица Гумянко Ольга.