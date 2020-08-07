Хлеборобы Смолевиччинны проголосовали досрочно

Утром, пока на золотых поля Смолевиччины еще есть роса, аграрии Смолевичского райагросервиса дабы не терять свободного времени, отправились на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Старшие комбайнеры Михаил Дробов, Александр Жовнерик, Сергей Колос и Сергей Богук голосовали на Курковском участке для голосования № 33 по выборам Президента Республики Беларусь.

Смолевичский райагросервис известен как стабильная, развивающаяся сельхозорганизация. Ее коллектив состоит из настоящих профессионалов. А в деле уборке хлеба важны не только погода и исправная техника, но и слаженный коллектив – в райагросервисе с этим проблем точно нет. Так, с улыбками на лицах, обсуждая предстоящий «фронт» работ на день, комбайнеры организации вместе приехали проголосовать, а затем также вместе отправились на поле.

– Я считаю, что проголосовать должен каждый уважающий себя гражданин, – убежден комбайнер Сергей Колос. – Мы решили проголосовать досрочно, потому что в воскресенье будем трудиться на поле, которое находится далеко от участка для голосования. А сейчас каждая минута на вес золота.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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