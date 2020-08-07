Стартовал розыгрыш Кубка Салея по хоккею

Источник материала: ОНТ

Новополоцкий «Химик» сенсационно обыграл солигорский «Шахтёр» — 3:2.

Серебряный призёр последнего чемпионата страны открыл счет – отличился Артём Кислый. Но хозяева ответили тремя точными бросками. В дальнейшем «Шахтёр» смог лишь сократить отрыв. Жлобинский «Металлург» в овертайме был сильнее «Авиатора» из Барановичей — 4:3. «Гомель» разгромил «Витебск» — 4:0. «Динамо-Молодечно» обыграло сборную Беларуси до 18 лет — 2:0. В еще одном матче «Пинские ястребы» в гостях победили оршанский «Локомотив» — 3:1.

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