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Стартовал розыгрыш Кубка Салея по хоккею

07.08.2020 12:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартовал розыгрыш Кубка Салея по хоккею

Новополоцкий «Химик» сенсационно обыграл солигорский «Шахтёр» — 3:2. 

Серебряный призёр последнего чемпионата страны открыл счет – отличился Артём Кислый. Но хозяева ответили тремя точными бросками. В дальнейшем «Шахтёр» смог лишь сократить отрыв. Жлобинский «Металлург» в овертайме был сильнее «Авиатора» из Барановичей — 4:3. «Гомель» разгромил «Витебск» — 4:0. «Динамо-Молодечно» обыграло сборную Беларуси до 18 лет — 2:0. В еще одном матче «Пинские ястребы» в гостях победили оршанский «Локомотив» — 3:1.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новополоцкий «Химик» сенсационно обыграл солигорский «Шахтёр» — 3:2.  Серебряный призёр последнего чемпионата страны открыл счет – отличился Артём Кислый. Но...
 
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