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Идут на рекорд. Белорусы в июле купили валюты почти на миллиард долларов
Источник материала: Myfin
Население за этот период 2020 года купило наличной и безналичной инвалюты на $5 651,9 млн в эквиваленте. Продано же физлицами было $4 778 млн. По итогу чистая покупка иностранной валюты населением составила $873,8 млн.
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В Беларуси в январе - июле физические лицав купили иностранной валюты на $873,8 млн (в эквиваленте) больше, чем продали. Это следует из данных, опубликованных...
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