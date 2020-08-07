Дарить подарки часто бывает приятнее, чем их получать. И в этом убедилась корреспондент «КС», отправившись вместе с руководством ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» вручать подарки будущим и нынешним школьникам из многодетных семей.

— В Смолевичском районе ежегодно проводятся акции по оказанию помощи к школе, — отмечает директор ГУ «СТЦСОН» Анастасия Бутор. — Особое внимание уделяется детям, которые пойдут в первый класс, детям-сиротам, многодетным, малоимущим семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Активно в акциях принимают участие предприятия и организации всех форм собственности, общественные организации и объединения Смолевичского района. Традиционно и в этом году с июля месяца объявлена акция «Школьники скажут Вам спасибо!»

В каждом доме гостям были рады. Подарки детишки принимали с улыбкой. Конечно, немного стеснялись, но уверенно рассказывали о себе и своих увлечениях, а также о том, чем занимаются на каникулах. А будущие первоклассники даже немного пофантазировали, отвечая на вопрос, чего ждут от школьной жизни и какой ее себе представляют. Не сдерживали улыбок и родители, отмечая, что такая помощь в преддверии нового учебного года пришлась как нельзя кстати.

Первые подарки будущим первоклассникам и школьникам уже вручены. Но акция будет продолжаться до 31 августа 2020 года. В связи с этим ГУ «СЦСОН» приглашает всех руководителей предприятий, организаций, жителей Смолевичского района принять активное участие в акции и услашать трогательное детское «Спасибо!»

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: ГУ «СТЦСОН» вручило будущим первоклассникам и школьникам подарки в рамках акции «Школьник скажут Вам спасибо!»

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