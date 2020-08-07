Агутин не приедет, концерта не будет. В Гродно на завтра всё отменили

Источник материала: Tut.by

Бесплатный концерт, который должен был пройти 8 августа в Гродно на площади Ленина, отменили. Во всяком случае с сайта Гродненского горисполкома афиша о предстоящем мероприятии пропала, а Леонид Агутин, который должен был выступать перед гродненцами, написал в Facebook, что в Беларусь он не приедет.



Фото предоставлено организаторами

Напомним, накануне основного дня выборов на площади Ленина в областном центре должен был пройти бесплатный концерт с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и российской исполнительницы, участницы музыкального шоу «Голос» Элины Чаги.

И такие концерты были запланированы во всех крупных городах Беларуси.

Но позже артисты, заявленные в афишах, стали массово отказываться от выступлений. Некоторые заявили, что вообще не собирались приезжать.

Потом афиши концертов стали исчезать: на сайте Гродненского горисполкома, например, уже нет новости о праздничном мероприятии.

В приемной Гродненского горисполкома TUT.BY рассказали, что за концерт отвечает городской отдел культуры. Но и там по поводу отмены запланированного мероприятия тоже ничего не смогли сообщить, посоветовав «звонить куда-нибудь в Минск».