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Агутин не приедет, концерта не будет. В Гродно на завтра всё отменили

07.08.2020 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бесплатный концерт, который должен был пройти 8 августа в Гродно на площади Ленина, отменили. Во всяком случае с сайта Гродненского горисполкома афиша о предстоящем мероприятии пропала, а Леонид Агутин, который должен был выступать перед гродненцами, написал в Facebook, что в Беларусь он не приедет.


Фото предоставлено организаторами

Напомним, накануне основного дня выборов на площади Ленина в областном центре должен был пройти бесплатный концерт с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и российской исполнительницы, участницы музыкального шоу «Голос» Элины Чаги.

И такие концерты были запланированы во всех крупных городах Беларуси.

Но позже артисты, заявленные в афишах, стали массово отказываться от выступлений. Некоторые заявили, что вообще не собирались приезжать.

Потом афиши концертов стали исчезать: на сайте Гродненского горисполкома, например, уже нет новости о праздничном мероприятии.

В приемной Гродненского горисполкома TUT.BY рассказали, что за концерт отвечает городской отдел культуры. Но и там по поводу отмены запланированного мероприятия тоже ничего не смогли сообщить, посоветовав «звонить куда-нибудь в Минск».

 
Теги: Гродно
 
 
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Бесплатный концерт, который должен был состояться в Гродно на площади Ленина, отменили. Во всяком случае на сайте Гродненского горисполкома афиша о предстоящем...
 
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