ШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК для голосования № 1 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи», г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 11
08.00-19.00 Работа выездного буфета
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
09.00-20.00 Выставка творчества «Мир глазами детей»
10.00-20.00 Книжная выставка «Я избиратель»
11.00-12.00 Спортландия «Спорт, спорт, спорт!»
12.30-14.00 Товарищеская встреча по волейболу
12.00-13.00 Концертная программа учащихся СШ «Город детства»
13.00-13.30 Молодёжный флеш-моб
12.00-14.00 Экскурсия в школьный музей «Купревич — ученый и человек»
12.00-14.00 Обучающая программа «Компьютер в жизни человека»
14.00-15.00 Концертная программа «Мы — белорусы» — ансамбль песни «Смоляночка» Смолевичского ГДК
14.00-16.00 Консультация педагога-психолога «Искусство общения с ребенком»
16.00-18.00 Мобильная консультация для родителей: «Взрослые и дети: динамика взаимоотношений»
18.00-19.00 Турнир по настольному теннису «Первая ракетка»
8.00-20.00 День открытых дверей по видам спорта (городской стадион)
10.00-12.00 Открытый урок по хоккею на траве (городской стадион)
12.00-14.00 Дружеская встреча по хоккею на траве ГУ МОК “Виктория” (городской стадион)
14.30-16.30 Товарищиский матч по мини-футболу (городской стадион)
СОВЕТСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 2 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», г. Смолевичи, ул. Советская, д. 39
08.00-19.00 Работа выездного буфета
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
08.00-20.00 Книжная выставка «Мой родны край»
09.00-20.00 Выставка работ ДПИ «Мой родны кут»
10.00-11.00 Спортландия «Весёлые старты»
11.30-12.00 Молодёжный флеш-моб
12.00-13.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (ансамбль «Друзья песни» Смолевичского ГДК)
13.00-17.00 Работа клуба «Караоке»
13.00-17.00 Презентация физкультурно-оздоровительного комплекса «Огонек»
СМОЛЕВИЧСКИЙ УЧАСТОК для голосования №3 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119
08.00-17.00 Работа выездного буфета
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
08.00-20.00 Книжно-иллюстративная выставка «Цвети, мой край под небом журавлиным»
09.00-20.00 Выставка работ ДПИ учреждений ДОП «Мы умеем сами»
10.00-19.00 Развлекательная площадка «Планета детства» (Открытая площадка ГУ «Смолевичский ГМЦ»)
11.00-12.00 Квест-игра для детей «Весёлый сюрприз» (открытая площадка)
11.00-12.00 Дегустация продукции предприятий и организаций Смолевичского района
11.00-17.00 Презентация крестьянско-фермерских хозяйств и агроусадьб Смолевичского района
12.00-13.00 Концертная программа ансамбля “Гуляй, Бульбаш» (открытая площадка)
13.00-14.30 Концертная программа творческих коллективов района «Славим Беларусь» (открытая площадка)
14.00-15.00 Развлекательная программа «Зажигаем вместе!»
14.30-15.00 Молодёжный флеш-моб (открытая площадка)
15.00-16.00 Концертная программа коллективов Смолевичского района (открытая площадка)
17.00-19.00 Дискотека для подростков «Нам уже 12+ » (открытая площадка)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 4 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание учреждения образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29
08.00-19.00 Работа выездного буфета
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
08.00-20.00 Книжная выставка «Мой родны кут»
09.00-20.00 Выставка ДПИ «Наши достижения»
10.00-12.00 Соревнования по мини-футболу
13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (ансамбль “Смоляночка” Смолевичского ГДК)
15.00-17.00 Турнир по настольному теннису «Лучший игрок»
ПЕРВОМАЙСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 5 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.72а
08.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ОАО «Заднепровье»)
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-19.00 Фотовыставка «Мой лес»
10.30-11.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)
12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Все в твоих силах»
15.00-16.00 Праздничный концерт (ансамбль «Друзья песни» Смолевичского ГДК)
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 6 по выборам Президента Республики Беларусь административное здание открытого акционерного общества «ПМК-72» г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д. 6
08.00-17.00 Торговое обслуживание (магазин ОАО «ПМК-72»)
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
08.00-20.00 Выставка этнографических экспонатов «Старонкі гісторыі»
08.00-20.00 Книжная выставка «Беларусь знакомая и незнакомая»
11.00-11.30 Концертная программа «Мы — белорусы» (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)
16.00-17.00 Праздничный концерт (ансамбль «Друзья песни» Смолевичского ГДК)
17.00-18.00 Спортивно-развлекательная программа «Самый сильный»
РАССВЕТОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 7 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Смолевичского бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», г. Смолевичи, ул. Подлесная, д.11
08.00-20.00 Работа выездной торговли
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
08.00-20.00 Книжная выставка «Жамчужыны беларускай прыроды»
08.00-20.00 Выставка авторских изделий Бондарь Елены «Чароўны свет выцінанкі»
10.00-10.30 Концертная программа “Мы — белорусы” (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)
14.30-16.30 Спортивно-развлекательная программа «Все в твоих силах»
17.30-18.30 Праздничный концерт (ансамбль «Друзья песни» Смолевичского ГДК)
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 8 по выборам Президента Республики Беларусь, Смолевичский районный Центр ремёсел, г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49
08.00-17.00 Работа выездного буфета «Ласунак»
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-20.00 Презентация книжной выставки «Гэты край Смалявіцкім завецца»
09.00-20.00 Выставка студии ИЗО «Мечтайка»
12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Мы вместе»
12.00-17.30 Выставка «Майстры Смалявіччыны»
11.00-13.00 Мастер-класс по фоамирану
11.30-12.00 Концертная программа “Мы — белорусы” (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)
17.00-18.00 Концерт ансамбля «Смоляночка» Смолевичского ГДК
БОЛЬНИЧНЫЙ УЧАСТОК для голосования № 9 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание УЗ «Смолевичская центральная районная больница», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 101
8.00-17.00 Торговое обслуживание (магазин ОАО «Заднепровье»)
8.00-20.00 Книжная выставка «Беларусь — жыцця майго крыніца»
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 10 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, Смолевичский район, г.п. Зелёный Бор, ул. Социалистическая, д. 9
08.00-17.00 Торговое обслуживание (магазин Логойского РАЙПО)
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-14.00 Соревнования по шахматам «Юный шахматист» (УПК-СШ)
10.00-19.00 Книжно-иллюстративная выставка “Беларусь: учора, сёння, заўтра”
12.00-20.00 Выставка-презентация картин Г.Масальского
13.00-14.00 Концертная программа «Пой, моя гитара» (коллективы Зеленоборского СДК)
12.00-18.00 Игротека: бильярд, настольный теннис.
15.00-16.00 Концертная программа «Гуляй, казак»
16.00-17.00 Концертная программа «Мы — белорусы»
ДРАЧКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 11 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, Смолевичский р-н, Драчковский сельсовет, аг. Драчково, ул. Центральная, д. 19 в
8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «Олесик»)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-17.00 Презентация книжной выставки «Мая Радзіма — Беларусь»
14.00-15.00 Информ-релиз «Вот она какая, сторона родная»
12.00-14.00 Турнир по шашкам «Чёрные и белые» (УПК-СШ)
16.00-17.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Драчковского СДК)
18.00-20.00 Игротека: командные настольные игры
17.00-19.00 Караоке-фест «Спяваем па-беларуску»
БУДАГОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 12 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», Смолевичский район, Жодинский сельсовет, аг. Будагово, ул. Школьная, д. 1
8.00-17.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
11.00-17.00 Выставка, посвящённая 75 -летию Победы в ВОВ
10.00-17.00 Открытый просмотр литературы “Скарбы культуры Беларусі”
11.-12.00 Соревнования по волейболу
14.00-15.00 Концертная программа “За Беларусь” (коллективы Будаговского СДК)
15.00-16.00 Конкурс детского рисунка на асфальте «Мы рисуем мир»
14.00-15.00 Турнир по бадминтону
14.00-15.00 Мастер-класс по ДПИ «Своими руками»
14.00-16.00 Соревнования по футболу
ПРИБОРСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 13 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета, Смолевичский район, д. Поддубье, ул. Центральная, д. 69
8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧУП «Металл Демонтаж ПромСтрой»)
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
8.00-20.00 Выставка изделий народных умельцев “Наша спадчына»
9.00-19.00 Открытый просмотр литературы «Любы край завецца Беларуссю»
12.00-13.00 Концертная программа “За Беларусь” (коллективы Будаговского СДК)
12.00-13.00 Музыкальная трансляция “Беларусь — ты ў сэрцы маім”
БАРСУКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 14 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Барсуковская средняя школа», Смолевичский район, Жодинский сельсовет, аг. Барсуки, ул. Центральная, 14а
8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «ДВС Групп»)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
11.00-12.00 Турнир «В стране шахмат и шашек»
11.00-17.00 Книжная выставка “Родным краем ганаруся”
13.00-14.00 Спортивный семейный праздник «Выбор моей семьи»
14.00-15.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Барсуковского СДК)
17.00-18.00 Открытые соревнования по настольному теннису «Золотая ракетка»
18.00-20.00 Спортивные игры «Наш спортивный выбор»
ЖАЖЕЛКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 15 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Жажелковского сельского клуба, Смолевичский район, Жодинский сельсовет, д. Жажелка, ул. Советская, д. 2а
8.00-20.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
8.00-20.00 Выставка литературы “Голосуем за Беларусь”
9.00-20.00 Выставка предметов сельского быта “Беларуская хатка”
14.00-15.00 Концертная программа “Ты мой край” (коллективы Жажелковского СК)
15.00-20.00 Игротека (бильярд, теннис)
ЗАБОЛОТСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 16 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Заболотского сельского Дома культуры, Смолевичский район, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д. 1а
8.00-17.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
10.00-19.00 Презентация книжной выставки «Светлая земля — Беларусь»
10.00-11.30 Мастер-класс по хореографии
10.30-11.00 Мастер-класс по вокалу
11.30-12.00 Мастер-класс по ИЗО студии «Карамель»
10.00-20.00 Выставка работ учащихся студии ИЗО «Карамель»
13.00-14.00 Концертная программа “Это Беларусь” (коллективы Заболотского СДК)
15.00-17.00 Спортивно-развлекательная программа «Мы самые ловкие»
17.00-18.00 Концерт ансамбля «Гасцінец»
ОРЕШНИКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 17 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Орешниковского сельского Дома культуры, Орешники, ул. Центральная, д. 20а
8.00-20.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
8.00-20.00 Выставка изделий ДПИ «Сэрца зямлі маёй!»
10.00-19.00 Книжная выставка “Мая Беларусь”
10.00-19.00 Турнир по настольному теннису
11.30-12.30 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Заболотского СДК)
АЛЕСИНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 18 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», Смолевичский район, Курганский сельсовет, аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14 а
8.00-20.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь — краіна мая”
9.00-20.00 Выставка изделий ДПИ «Творим прекрасное»
10.00-11.00 Концертная программа “Мы — белорусы” (ансамбль «Смоляночка» ГДК)
10.00-13.00 Работа сельского подворья РУП «Шипяны-АСК»
11.00-13.00 Мини турнир по шашкам и шахматам
12.00-15.00 Товарищеские игры по настольному теннису
КУРГАНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 19 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Курганского сельского исполнительного комитета, Смолевичский район, д. Курганье, ул. Центральная, д. 8
8.00-20.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
8.00-20.00 Книжная выставка «Родному слову гучаць вечна!»
11.00-12.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (ансамбль «Смоляночка» ГДК)
12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее»
14.00-15.00 Радиогазета «Смолевичский район: вчера, сегодня, завтра»
КЛЕННИЦКИЙ УЧАСТОК для голосования № 20 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»,Смолевичский район, Курганский сельсовет, аг. Кленник, ул. Центральная, д. 26
8.00-20.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Выставка работ учащихся «Тебе, моя Родина, посвящается»
9.00-17.00 Книжный просмотр литературы “Любы край Беларуссю завецца”
9.00-11.00 Товарищеская встреча по шахматам и шашкам среди учащихся, родителей и педагогов
11.00-12.00 Экскурсия в школьный музей «По следам Великой Победы»
12.00-13.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (народный ансамбль «Смоляночка» ГДК)
12.00-14.00 Турнир по настольному теннису
15.00-17.00 Соревнования по пионерболу
17.00-18.00 Компьютерная интелектуальная игра «Я люблю Беларусь»
18.00-20.00 Товарищеская встреча по волейболу среди учащихся, родителей и педагогов
ОЗЕРИЦКО-СЛОБОДСКОЙ УЧАСТОК для голосования № 21 по выборам Президента Республки Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Озерицкослободская средняя школа», Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Машерова, д. 7
8.00-17.00 Работа выездного буфета «Пачастунак»
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-17.00 Выставка рисунков «Моя Беларусь»
9.00-17.00 Работа сельского подворья ОАО «Озерицкий-Агро»
9.00-17.00 Книжная выставка «Наш выбор – наше будущее»
11.00-12.00 Шахматный турнир
13.00-15.00 Теннисный турнир
15.00-16.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (учащихся ДШИ)
17.00-18.00 Эстрадный концерт «Это — Беларусь»
ГАГАРИНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 22 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, аг.Слобода, ул.Красногвардейская, д.27
8.00-17.00 Работа выездного буфета
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ «Пусть всегда будет солнце»
9.00-19.00 Книжная выставка «Зямля мая»
13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (учащиеся ДШИ)
ПЕКАЛИНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 23 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, Смолевичский район, д. Пекалин, ул. Ленина, д. 34
8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ИП Пискун Е. В.)
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
10.00-19.00 Презентация книжной выставки «Зямля бацькоў»
12.00-19.00 Выставка детских рисунков «Яркие краски»
14.00-17.00 Игротека: настольные игры
17.00-18.00 Спортивно-развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее»
18.00-19.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллектив Драчковского СДК)
ВОРОТОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 24 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Воротовская средняя школа», Смолевичский район, Пекалинский сельсовет, аг. Слобода, ул. Центральная, д. 24
8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «Перетоки ТоргСервис»)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-10.00 Выставка работ учащихся «Творим своими руками»
9.00-16.00 Работа сельского подворья СПК «Первомайский»
9.00-17.00 Открытый книжный просмотр «Беларусь мая сінявокая»
12.00-14.00 Товарищеский матч по футболу
13.00-15.00 Мастер-класс по скрапбукингу
14.00 -16.00 Шахматный турнир
16.00-18.00 Соревнования по настольному теннису
19.00-20.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (Коллективы Драчковского СДК)
19.00-20.00 Библиотечный буккроссинг
ПЕТРОВИЧСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 25 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Петровичского сельского Дома культуры, Смолевичский р-н, д. Заречье, ул. Зареченская, д. 26а
8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «Жанет-торг»)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-17.00 Книжная выставка «Беларусам завуся, краем ганаруся»
10.00-13.00 Радиогазета «Смолевичи: вчера, сегодня, завтра»
13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Петровичского СДК)
15.00-19.00 Игротека: настольные игры, теннис
ВОЛМЯНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 26 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Волмянского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», Смолевичский район, Драчковский сельсовет, д. Волма, ул. Петровичская, д. 5а
8.00-17.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Книжная выставка «Жамчужыны беларускай прыроды»
14.00-15.00 Радиогазета «Смолевичи: вчера, сегодня, завтра»
15.00-16.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (Коллективы Петровичского СДК)
ОКТЯБРЬСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 27 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Октябрьского сельского Дома культуры, Смолевичский р-н, Плисский сельсовет, пос. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 2
8.00-17.00 Работа выездного буфета «Пачастунак»
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-19.00 Выставка детских рисунков «Моя страна»
10.00-12.00 Радиогазета «Смолевичи: вчера, сегодня, завтра»
11.00-20.00 Книжная выставка «Беларусь — мая краіна»
13.00-14.00 Концертная программа «Зямля бацькоў» (коллективы Октябрьского СДК)
14.00-15.00 Концерт ансамбля «Гуляй, Бульбаш!»
15.30-16.30 Киносеанс «Клара и Великий дракон»
9.00-21.00 День открытых дверей по видам спорта (ФОК «Октябрьский»)
10.00-12.00 Открытый турнир по настольному теннису (ФОК «Октябрьский»)
12.00-15.00 Праздник футбола ФК «Смолевичи» (ФОК «Октябрьский»)
15.00-17.30 Ветеранский турнир по футболу (ФОК «Октябрьский»)
ЗАРЕЧЕНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 28 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», Смолевичский район, Плисский сельсовет, д. Заречье, ул. Центральная, д. 23
8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «Ласица-прод»)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 Книжная выставка «Ради жизни на земле»
9.00-19.00 Выставка ДПИ «Наши достижения»
12.00-13.00 Концертная программа «Зямля бацькоў» (коллективы Октябрьского СДК)
КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 29 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», Смолевичский район, Плисский сельсовет, пос. Черницкий, ул. Центральная, д. 17
8.00-20.00 Работа выездного буфета
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
9.00-19.00 Презентация книжной выставки «Зямля бацькоў — мая зямля»
9.00-20.00 Фотовыставка «Моя малая родина»
9.00-20.00 Выставка рисунков «Милый сердцу уголок»
10.00-19.00 Игротека, настольные игры
12.00-13.00 Спортивная игра «В спорте вместе — ты и я»
13.00-14.00 Тест-игра «Знай свое Отечество»
14.00-15.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Краснознаменского СК)
12.00-19.00 Настольные игры, бильярд (СК)
17.00-19.00 Соревнования по настольному теннису
ПРИЛЕПСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 30 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской сельсовет, д. Прилепы, ул. Школьная, д. 73а
8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин Логойского РАЙПО)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-19.00 Книжная выставка «Наша бацькаўшчына»
10.00-20.00 Выставка рисунков «Прекрасная Прилепщина»
10.00-12.00 Мастер-класс «Техника: акварель»
12.00-13.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (ансамбль песни «Соседи» )
12.15-13.00 Викторина «Знаешь ли ты закон?»
13.00-14.00 Работа спортивной площадки «Меткий стрелок»
15.00-16.30 Спортивный праздник «Здоровье — это важно!»
16.45-17.30 Танцевальная площадка «Танцуй вместе с нами!»
16.00-17.00 Психологическое занятие «Познай себя»
17.45-18.30 Мастер-класс по изготовлению открыток «До свидания, лето!»
19.00-20.00 Танцевальная 8.00-20.00 Акция «Здопрограмма «Повторяй за мной»
РУДНЯНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 31 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Усяжского сельского Дома культуры, Смолевичский район, Усяжский сельсовет, аг. Усяжа, ул. Центральная, д. 46
8.00-20.00 Работа выездная торговли
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-12.00 Радиогазета «Смолевичи: вчера, сегодня, завтра»
09.00-17.00 Книжная выставка «Беларусь, годы становления»
10.00-12.00 Спортивно-развлекательная программа «Прояви себя»
12.00-20.00 Выставка работ ДПИ «Солнышко»
13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Усяжского СДК)
17.00-20.00 Музыкальная встреча с ВИА «Ретро»
УСЯЖСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 32 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Усяжского сельского Дома культуры, Смолевичский район, Усяжский сельсовет, пос. Усяж, ул. Промышленная, д. 14
8.00-20.00 Работа выездного буфета
8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”
10.00-17.00 Книжная выставка “Жамчужыны беларускай прыроды”
10.00-14.00 Товарищеский матч по футболу (ФОК «Усяж»)
12.00-20.00 Выставка ДПИ «Своими руками»
13.00-14.00 Киносеанс «Клара и Великий дракон»
15.00-17.00 Концертная программа “Страна моя” (коллективы СДК п.Усяж)
17.00-18.00 Концертная программа ансамбля «Гуляй, казак»
17.00-18.00 День открытых дверей по видам спорта (ФОК «Усяж»)
17.30-18.30 Турнир по настольному теннису среди детей и подростков (ФОК «Усяж»)
КУРКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 33 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Курковского сельского Дома культуры, Смолевичский район, Усяжский сельсовет, аг. Курково, ул. 8 Марта, д. 2
8.00-20.00 Работа выездной торговли
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Выставка изделий ДПИ «Творим прекрасное»
9.00-20.00 Выставка картин смешанной техники «Поры года»
10.00-20.00 Книжная выставка «Краіну родную люблю»
10.00-19.00 Музыкальная трансляция
13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Курковского СДК)
15.00-16.00 Игротека «Поиграем вместе» (настольные игры)
ЮРЬЕВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 34 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание производственного филиала «Смолевичи-Дейриз», Смолевичский район, Усяжский сельсовет, аг.Юрьево, ул. Молодёжная
8.00-17.00 Торговое обслуживание (магазин ОАО «Смолевичи Бройлер»)
8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 Авторская выставка А.И.Горбаченко «Вдохновение» (классическая точечная роспись)
12.00-13.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы СДК п.Усяж)
12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Кто сильнее?!»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК для голосования № 35 по выборам Президента Республики Беларусь, Смолевичский районный Центр ремесел, г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49
08.00-17.00 Работа выездного буфета «Ласунак»
08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»
10.00-20.00 Презентация книжной выставки «Гэты край Смалявіцкім завецца»
09.00-20.00 Выставка студии ИЗО «Мечтайка»
12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Мы вместе»
12.00-17.30 Выставка «Майстры Смалявіччыны»
11.00-13.00 Мастер-класс по фоамирану
11.30-12.00 Концертная программа “Мы — белорусы” (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)
17.00-18.00 Концерт ансамбля «Смоляночка» Смолевичского ГДК
В программе возможны
изменения.