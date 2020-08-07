ШКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК для голосования № 1 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи», г. Смолевичи, ул. 50 лет Октября, д. 11

08.00-19.00 Работа выездного буфета

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

09.00-20.00 Выставка творчества «Мир глазами детей»

10.00-20.00 Книжная выставка «Я избиратель»

11.00-12.00 Спортландия «Спорт, спорт, спорт!»

12.30-14.00 Товарищеская встреча по волейболу

12.00-13.00 Концертная программа учащихся СШ «Город детства»

13.00-13.30 Молодёжный флеш-моб

12.00-14.00 Экскурсия в школьный музей «Купревич — ученый и человек»

12.00-14.00 Обучающая программа «Компьютер в жизни человека»

14.00-15.00 Концертная программа «Мы — белорусы» — ансамбль песни «Смоляночка» Смолевичского ГДК

14.00-16.00 Консультация педагога-психолога «Искусство общения с ребенком»

16.00-18.00 Мобильная консультация для родителей: «Взрослые и дети: динамика взаимоотношений»

18.00-19.00 Турнир по настольному теннису «Первая ракетка»

8.00-20.00 День открытых дверей по видам спорта (городской стадион)

10.00-12.00 Открытый урок по хоккею на траве (городской стадион)

12.00-14.00 Дружеская встреча по хоккею на траве ГУ МОК “Виктория” (городской стадион)

14.30-16.30 Товарищиский матч по мини-футболу (городской стадион)

СОВЕТСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 2 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», г. Смолевичи, ул. Советская, д. 39

08.00-19.00 Работа выездного буфета

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

08.00-20.00 Книжная выставка «Мой родны край»

09.00-20.00 Выставка работ ДПИ «Мой родны кут»

10.00-11.00 Спортландия «Весёлые старты»

11.30-12.00 Молодёжный флеш-моб

12.00-13.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (ансамбль «Друзья песни» Смолевичского ГДК)

13.00-17.00 Работа клуба «Караоке»

13.00-17.00 Презентация физкультурно-оздоровительного комплекса «Огонек»

СМОЛЕВИЧСКИЙ УЧАСТОК для голосования №3 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119

08.00-17.00 Работа выездного буфета

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

08.00-20.00 Книжно-иллюстративная выставка «Цвети, мой край под небом журавлиным»

09.00-20.00 Выставка работ ДПИ учреждений ДОП «Мы умеем сами»

10.00-19.00 Развлекательная площадка «Планета детства» (Открытая площадка ГУ «Смолевичский ГМЦ»)

11.00-12.00 Квест-игра для детей «Весёлый сюрприз» (открытая площадка)

11.00-12.00 Дегустация продукции предприятий и организаций Смолевичского района

11.00-17.00 Презентация крестьянско-фермерских хозяйств и агроусадьб Смолевичского района

12.00-13.00 Концертная программа ансамбля “Гуляй, Бульбаш» (открытая площадка)

13.00-14.30 Концертная программа творческих коллективов района «Славим Беларусь» (открытая площадка)

14.00-15.00 Развлекательная программа «Зажигаем вместе!»

14.30-15.00 Молодёжный флеш-моб (открытая площадка)

15.00-16.00 Концертная программа коллективов Смолевичского района (открытая площадка)

17.00-19.00 Дискотека для подростков «Нам уже 12+ » (открытая площадка)

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 4 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание учреждения образования «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей» г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29

08.00-19.00 Работа выездного буфета

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

08.00-20.00 Книжная выставка «Мой родны кут»

09.00-20.00 Выставка ДПИ «Наши достижения»

10.00-12.00 Соревнования по мини-футболу

13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (ансамбль “Смоляночка” Смолевичского ГДК)

15.00-17.00 Турнир по настольному теннису «Лучший игрок»

ПЕРВОМАЙСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 5 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.72а

08.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ОАО «Заднепровье»)

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-19.00 Фотовыставка «Мой лес»

10.30-11.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)

12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Все в твоих силах»

15.00-16.00 Праздничный концерт (ансамбль «Друзья песни» Смолевичского ГДК)

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 6 по выборам Президента Республики Беларусь административное здание открытого акционерного общества «ПМК-72» г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д. 6

08.00-17.00 Торговое обслуживание (магазин ОАО «ПМК-72»)

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

08.00-20.00 Выставка этнографических экспонатов «Старонкі гісторыі»

08.00-20.00 Книжная выставка «Беларусь знакомая и незнакомая»

11.00-11.30 Концертная программа «Мы — белорусы» (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)

16.00-17.00 Праздничный концерт (ансамбль «Друзья песни» Смолевичского ГДК)

17.00-18.00 Спортивно-развлекательная программа «Самый сильный»

РАССВЕТОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 7 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Смолевичского бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», г. Смолевичи, ул. Подлесная, д.11

08.00-20.00 Работа выездной торговли

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

08.00-20.00 Книжная выставка «Жамчужыны беларускай прыроды»

08.00-20.00 Выставка авторских изделий Бондарь Елены «Чароўны свет выцінанкі»

10.00-10.30 Концертная программа “Мы — белорусы” (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)

14.30-16.30 Спортивно-развлекательная программа «Все в твоих силах»

17.30-18.30 Праздничный концерт (ансамбль «Друзья песни» Смолевичского ГДК)

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 8 по выборам Президента Республики Беларусь, Смолевичский районный Центр ремёсел, г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49

08.00-17.00 Работа выездного буфета «Ласунак»

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-20.00 Презентация книжной выставки «Гэты край Смалявіцкім завецца»

09.00-20.00 Выставка студии ИЗО «Мечтайка»

12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Мы вместе»

12.00-17.30 Выставка «Майстры Смалявіччыны»

11.00-13.00 Мастер-класс по фоамирану

11.30-12.00 Концертная программа “Мы — белорусы” (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)

17.00-18.00 Концерт ансамбля «Смоляночка» Смолевичского ГДК

БОЛЬНИЧНЫЙ УЧАСТОК для голосования № 9 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание УЗ «Смолевичская центральная районная больница», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 101

8.00-17.00 Торговое обслуживание (магазин ОАО «Заднепровье»)

8.00-20.00 Книжная выставка «Беларусь — жыцця майго крыніца»

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 10 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, Смолевичский район, г.п. Зелёный Бор, ул. Социалистическая, д. 9

08.00-17.00 Торговое обслуживание (магазин Логойского РАЙПО)

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-14.00 Соревнования по шахматам «Юный шахматист» (УПК-СШ)

10.00-19.00 Книжно-иллюстративная выставка “Беларусь: учора, сёння, заўтра”

12.00-20.00 Выставка-презентация картин Г.Масальского

13.00-14.00 Концертная программа «Пой, моя гитара» (коллективы Зеленоборского СДК)

12.00-18.00 Игротека: бильярд, настольный теннис.

15.00-16.00 Концертная программа «Гуляй, казак»

16.00-17.00 Концертная программа «Мы — белорусы»

ДРАЧКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 11 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, Смолевичский р-н, Драчковский сельсовет, аг. Драчково, ул. Центральная, д. 19 в

8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «Олесик»)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-17.00 Презентация книжной выставки «Мая Радзіма — Беларусь»

14.00-15.00 Информ-релиз «Вот она какая, сторона родная»

12.00-14.00 Турнир по шашкам «Чёрные и белые» (УПК-СШ)

16.00-17.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Драчковского СДК)

18.00-20.00 Игротека: командные настольные игры

17.00-19.00 Караоке-фест «Спяваем па-беларуску»

БУДАГОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 12 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», Смолевичский район, Жодинский сельсовет, аг. Будагово, ул. Школьная, д. 1

8.00-17.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

11.00-17.00 Выставка, посвящённая 75 -летию Победы в ВОВ

10.00-17.00 Открытый просмотр литературы “Скарбы культуры Беларусі”

11.-12.00 Соревнования по волейболу

14.00-15.00 Концертная программа “За Беларусь” (коллективы Будаговского СДК)

15.00-16.00 Конкурс детского рисунка на асфальте «Мы рисуем мир»

14.00-15.00 Турнир по бадминтону

14.00-15.00 Мастер-класс по ДПИ «Своими руками»

14.00-16.00 Соревнования по футболу

ПРИБОРСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 13 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета, Смолевичский район, д. Поддубье, ул. Центральная, д. 69

8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧУП «Металл Демонтаж ПромСтрой»)

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

8.00-20.00 Выставка изделий народных умельцев “Наша спадчына»

9.00-19.00 Открытый просмотр литературы «Любы край завецца Беларуссю»

12.00-13.00 Концертная программа “За Беларусь” (коллективы Будаговского СДК)

12.00-13.00 Музыкальная трансляция “Беларусь — ты ў сэрцы маім”

БАРСУКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 14 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Барсуковская средняя школа», Смолевичский район, Жодинский сельсовет, аг. Барсуки, ул. Центральная, 14а

8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «ДВС Групп»)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

11.00-12.00 Турнир «В стране шахмат и шашек»

11.00-17.00 Книжная выставка “Родным краем ганаруся”

13.00-14.00 Спортивный семейный праздник «Выбор моей семьи»

14.00-15.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Барсуковского СДК)

17.00-18.00 Открытые соревнования по настольному теннису «Золотая ракетка»

18.00-20.00 Спортивные игры «Наш спортивный выбор»

ЖАЖЕЛКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 15 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Жажелковского сельского клуба, Смолевичский район, Жодинский сельсовет, д. Жажелка, ул. Советская, д. 2а

8.00-20.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

8.00-20.00 Выставка литературы “Голосуем за Беларусь”

9.00-20.00 Выставка предметов сельского быта “Беларуская хатка”

14.00-15.00 Концертная программа “Ты мой край” (коллективы Жажелковского СК)

15.00-20.00 Игротека (бильярд, теннис)

ЗАБОЛОТСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 16 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Заболотского сельского Дома культуры, Смолевичский район, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д. 1а

8.00-17.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

10.00-19.00 Презентация книжной выставки «Светлая земля — Беларусь»

10.00-11.30 Мастер-класс по хореографии

10.30-11.00 Мастер-класс по вокалу

11.30-12.00 Мастер-класс по ИЗО студии «Карамель»

10.00-20.00 Выставка работ учащихся студии ИЗО «Карамель»

13.00-14.00 Концертная программа “Это Беларусь” (коллективы Заболотского СДК)

15.00-17.00 Спортивно-развлекательная программа «Мы самые ловкие»

17.00-18.00 Концерт ансамбля «Гасцінец»

ОРЕШНИКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 17 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Орешниковского сельского Дома культуры, Орешники, ул. Центральная, д. 20а

8.00-20.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

8.00-20.00 Выставка изделий ДПИ «Сэрца зямлі маёй!»

10.00-19.00 Книжная выставка “Мая Беларусь”

10.00-19.00 Турнир по настольному теннису

11.30-12.30 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Заболотского СДК)

АЛЕСИНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 18 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», Смолевичский район, Курганский сельсовет, аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14 а

8.00-20.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

9.00-20.00 Книжная выставка “Беларусь — краіна мая”

9.00-20.00 Выставка изделий ДПИ «Творим прекрасное»

10.00-11.00 Концертная программа “Мы — белорусы” (ансамбль «Смоляночка» ГДК)

10.00-13.00 Работа сельского подворья РУП «Шипяны-АСК»

11.00-13.00 Мини турнир по шашкам и шахматам

12.00-15.00 Товарищеские игры по настольному теннису

КУРГАНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 19 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Курганского сельского исполнительного комитета, Смолевичский район, д. Курганье, ул. Центральная, д. 8

8.00-20.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

8.00-20.00 Книжная выставка «Родному слову гучаць вечна!»

11.00-12.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (ансамбль «Смоляночка» ГДК)

12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее»

14.00-15.00 Радиогазета «Смолевичский район: вчера, сегодня, завтра»

КЛЕННИЦКИЙ УЧАСТОК для голосования № 20 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»,Смолевичский район, Курганский сельсовет, аг. Кленник, ул. Центральная, д. 26

8.00-20.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Выставка работ учащихся «Тебе, моя Родина, посвящается»

9.00-17.00 Книжный просмотр литературы “Любы край Беларуссю завецца”

9.00-11.00 Товарищеская встреча по шахматам и шашкам среди учащихся, родителей и педагогов

11.00-12.00 Экскурсия в школьный музей «По следам Великой Победы»

12.00-13.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (народный ансамбль «Смоляночка» ГДК)

12.00-14.00 Турнир по настольному теннису

15.00-17.00 Соревнования по пионерболу

17.00-18.00 Компьютерная интелектуальная игра «Я люблю Беларусь»

18.00-20.00 Товарищеская встреча по волейболу среди учащихся, родителей и педагогов

ОЗЕРИЦКО-СЛОБОДСКОЙ УЧАСТОК для голосования № 21 по выборам Президента Республки Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Озерицкослободская средняя школа», Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской сельсовет, аг. Слобода, ул. Машерова, д. 7

8.00-17.00 Работа выездного буфета «Пачастунак»

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-17.00 Выставка рисунков «Моя Беларусь»

9.00-17.00 Работа сельского подворья ОАО «Озерицкий-Агро»

9.00-17.00 Книжная выставка «Наш выбор – наше будущее»

11.00-12.00 Шахматный турнир

13.00-15.00 Теннисный турнир

15.00-16.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (учащихся ДШИ)

17.00-18.00 Эстрадный концерт «Это — Беларусь»

ГАГАРИНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 22 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, аг.Слобода, ул.Красногвардейская, д.27

8.00-17.00 Работа выездного буфета

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ «Пусть всегда будет солнце»

9.00-19.00 Книжная выставка «Зямля мая»

13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (учащиеся ДШИ)

ПЕКАЛИНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 23 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, Смолевичский район, д. Пекалин, ул. Ленина, д. 34

8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ИП Пискун Е. В.)

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

10.00-19.00 Презентация книжной выставки «Зямля бацькоў»

12.00-19.00 Выставка детских рисунков «Яркие краски»

14.00-17.00 Игротека: настольные игры

17.00-18.00 Спортивно-развлекательная программа «Быстрее, выше, сильнее»

18.00-19.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллектив Драчковского СДК)

ВОРОТОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 24 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Воротовская средняя школа», Смолевичский район, Пекалинский сельсовет, аг. Слобода, ул. Центральная, д. 24

8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «Перетоки ТоргСервис»)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-10.00 Выставка работ учащихся «Творим своими руками»

9.00-16.00 Работа сельского подворья СПК «Первомайский»

9.00-17.00 Открытый книжный просмотр «Беларусь мая сінявокая»

12.00-14.00 Товарищеский матч по футболу

13.00-15.00 Мастер-класс по скрапбукингу

14.00 -16.00 Шахматный турнир

16.00-18.00 Соревнования по настольному теннису

19.00-20.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (Коллективы Драчковского СДК)

19.00-20.00 Библиотечный буккроссинг

ПЕТРОВИЧСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 25 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Петровичского сельского Дома культуры, Смолевичский р-н, д. Заречье, ул. Зареченская, д. 26а

8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «Жанет-торг»)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-17.00 Книжная выставка «Беларусам завуся, краем ганаруся»

10.00-13.00 Радиогазета «Смолевичи: вчера, сегодня, завтра»

13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Петровичского СДК)

15.00-19.00 Игротека: настольные игры, теннис

ВОЛМЯНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 26 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Волмянского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», Смолевичский район, Драчковский сельсовет, д. Волма, ул. Петровичская, д. 5а

8.00-17.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Книжная выставка «Жамчужыны беларускай прыроды»

14.00-15.00 Радиогазета «Смолевичи: вчера, сегодня, завтра»

15.00-16.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (Коллективы Петровичского СДК)

ОКТЯБРЬСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 27 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Октябрьского сельского Дома культуры, Смолевичский р-н, Плисский сельсовет, пос. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 2

8.00-17.00 Работа выездного буфета «Пачастунак»

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-19.00 Выставка детских рисунков «Моя страна»

10.00-12.00 Радиогазета «Смолевичи: вчера, сегодня, завтра»

11.00-20.00 Книжная выставка «Беларусь — мая краіна»

13.00-14.00 Концертная программа «Зямля бацькоў» (коллективы Октябрьского СДК)

14.00-15.00 Концерт ансамбля «Гуляй, Бульбаш!»

15.30-16.30 Киносеанс «Клара и Великий дракон»

9.00-21.00 День открытых дверей по видам спорта (ФОК «Октябрьский»)

10.00-12.00 Открытый турнир по настольному теннису (ФОК «Октябрьский»)

12.00-15.00 Праздник футбола ФК «Смолевичи» (ФОК «Октябрьский»)

15.00-17.30 Ветеранский турнир по футболу (ФОК «Октябрьский»)

ЗАРЕЧЕНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 28 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», Смолевичский район, Плисский сельсовет, д. Заречье, ул. Центральная, д. 23

8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин ЧП «Ласица-прод»)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 Книжная выставка «Ради жизни на земле»

9.00-19.00 Выставка ДПИ «Наши достижения»

12.00-13.00 Концертная программа «Зямля бацькоў» (коллективы Октябрьского СДК)

КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 29 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», Смолевичский район, Плисский сельсовет, пос. Черницкий, ул. Центральная, д. 17

8.00-20.00 Работа выездного буфета

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

9.00-19.00 Презентация книжной выставки «Зямля бацькоў — мая зямля»

9.00-20.00 Фотовыставка «Моя малая родина»

9.00-20.00 Выставка рисунков «Милый сердцу уголок»

10.00-19.00 Игротека, настольные игры

12.00-13.00 Спортивная игра «В спорте вместе — ты и я»

13.00-14.00 Тест-игра «Знай свое Отечество»

14.00-15.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Краснознаменского СК)

12.00-19.00 Настольные игры, бильярд (СК)

17.00-19.00 Соревнования по настольному теннису

ПРИЛЕПСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 30 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание государственного учреждения образования «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской сельсовет, д. Прилепы, ул. Школьная, д. 73а

8.00-20.00 Торговое обслуживание (магазин Логойского РАЙПО)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-19.00 Книжная выставка «Наша бацькаўшчына»

10.00-20.00 Выставка рисунков «Прекрасная Прилепщина»

10.00-12.00 Мастер-класс «Техника: акварель»

12.00-13.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (ансамбль песни «Соседи» )

12.15-13.00 Викторина «Знаешь ли ты закон?»

13.00-14.00 Работа спортивной площадки «Меткий стрелок»

15.00-16.30 Спортивный праздник «Здоровье — это важно!»

16.45-17.30 Танцевальная площадка «Танцуй вместе с нами!»

16.00-17.00 Психологическое занятие «Познай себя»

17.45-18.30 Мастер-класс по изготовлению открыток «До свидания, лето!»

19.00-20.00 Танцевальная 8.00-20.00 Акция «Здопрограмма «Повторяй за мной»

РУДНЯНСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 31 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Усяжского сельского Дома культуры, Смолевичский район, Усяжский сельсовет, аг. Усяжа, ул. Центральная, д. 46

8.00-20.00 Работа выездная торговли

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-12.00 Радиогазета «Смолевичи: вчера, сегодня, завтра»

09.00-17.00 Книжная выставка «Беларусь, годы становления»

10.00-12.00 Спортивно-развлекательная программа «Прояви себя»

12.00-20.00 Выставка работ ДПИ «Солнышко»

13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Усяжского СДК)

17.00-20.00 Музыкальная встреча с ВИА «Ретро»

УСЯЖСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 32 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Усяжского сельского Дома культуры, Смолевичский район, Усяжский сельсовет, пос. Усяж, ул. Промышленная, д. 14

8.00-20.00 Работа выездного буфета

8.00-20.00 Акция “Здоровое сердце”

10.00-17.00 Книжная выставка “Жамчужыны беларускай прыроды”

10.00-14.00 Товарищеский матч по футболу (ФОК «Усяж»)

12.00-20.00 Выставка ДПИ «Своими руками»

13.00-14.00 Киносеанс «Клара и Великий дракон»

15.00-17.00 Концертная программа “Страна моя” (коллективы СДК п.Усяж)

17.00-18.00 Концертная программа ансамбля «Гуляй, казак»

17.00-18.00 День открытых дверей по видам спорта (ФОК «Усяж»)

17.30-18.30 Турнир по настольному теннису среди детей и подростков (ФОК «Усяж»)

КУРКОВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 33 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание Курковского сельского Дома культуры, Смолевичский район, Усяжский сельсовет, аг. Курково, ул. 8 Марта, д. 2

8.00-20.00 Работа выездной торговли

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Выставка изделий ДПИ «Творим прекрасное»

9.00-20.00 Выставка картин смешанной техники «Поры года»

10.00-20.00 Книжная выставка «Краіну родную люблю»

10.00-19.00 Музыкальная трансляция

13.00-14.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы Курковского СДК)

15.00-16.00 Игротека «Поиграем вместе» (настольные игры)

ЮРЬЕВСКИЙ УЧАСТОК для голосования № 34 по выборам Президента Республики Беларусь, административное здание производственного филиала «Смолевичи-Дейриз», Смолевичский район, Усяжский сельсовет, аг.Юрьево, ул. Молодёжная

8.00-17.00 Торговое обслуживание (магазин ОАО «Смолевичи Бройлер»)

8.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 Авторская выставка А.И.Горбаченко «Вдохновение» (классическая точечная роспись)

12.00-13.00 Концертная программа «Мы — белорусы» (коллективы СДК п.Усяж)

12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Кто сильнее?!»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК для голосования № 35 по выборам Президента Республики Беларусь, Смолевичский районный Центр ремесел, г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49

08.00-17.00 Работа выездного буфета «Ласунак»

08.00-20.00 Акция «Здоровое сердце»

10.00-20.00 Презентация книжной выставки «Гэты край Смалявіцкім завецца»

09.00-20.00 Выставка студии ИЗО «Мечтайка»

12.00-14.00 Спортивно-развлекательная программа «Мы вместе»

12.00-17.30 Выставка «Майстры Смалявіччыны»

11.00-13.00 Мастер-класс по фоамирану

11.30-12.00 Концертная программа “Мы — белорусы” (народный духовой оркестр Смолевичского ГДК)

17.00-18.00 Концерт ансамбля «Смоляночка» Смолевичского ГДК

В программе возможны

изменения.